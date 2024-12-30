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Posted 30 декабря, 13:59

Published 30 декабря, 13:59

Modified 30 декабря, 16:50

Updated 30 декабря, 16:50

В Башкортостане прошёл парад коней

Лошадиный форсаж устроили в Башкирии

30 декабря 2024, 13:59
Фото: администрация Чекмагушевского района Республики Башкортостан.

В Башкортостане прошёл парад коней

В Чекмагуше в понедельник, 30 декабря, провели новогодний «парад троек».

Тройка — это старинный вид запряжки лошадей, зародившийся в XVIII веке. На таких приспособлениях удавалось относительно быстро для тех времён преодолевать длинные расстояния. В частности, на тройках в дореволюционной России доставляли почту.

Жители села в предпоследний день года соорудили собственные повозки в праздничном стиле, нарядив соответствующе и своих лошадей. Резвые тройки промчались по селу, чтобы выяснить, какая из них лучшая.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии собираются устроить конкурс валенок.

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