Лошадиный форсаж устроили в Башкирии

Posted 30 декабря, 13:59
Published 30 декабря, 13:59
Modified 30 декабря, 16:50
Updated 30 декабря, 16:50
Тройка — это старинный вид запряжки лошадей, зародившийся в XVIII веке. На таких приспособлениях удавалось относительно быстро для тех времён преодолевать длинные расстояния. В частности, на тройках в дореволюционной России доставляли почту.
Жители села в предпоследний день года соорудили собственные повозки в праздничном стиле, нарядив соответствующе и своих лошадей. Резвые тройки промчались по селу, чтобы выяснить, какая из них лучшая.