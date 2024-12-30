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Posted 30 декабря, 06:52

Published 30 декабря, 06:52

Modified 30 декабря, 10:09

Updated 30 декабря, 10:09

Два жителя Башкортостана погибли из-за гололёда

Легковушка вылетела с моста в реку в Башкирии

30 декабря 2024, 06:52
Фото: МЧС.

Два жителя Башкортостана погибли из-за гололёда

Непогода привела к трагической аварии в Абзелиловском районе Башкирии, сообщает в понедельник, 30 декабря, МЧС России.

Легковой «Ситроен» в тёмное время суток ехал по переправе через реку Дарывды. В какой-то момент автомобиль резко ушёл в занос. Водитель среагировать не успел, в результате машина съехала с моста и упала прямо в водоток.

Двое человек, включая водителя, погибли на месте. Один пассажир пережил происшествие, но получил сильный удар по голове, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переохлаждение. Теперь он находится под пристальным контролем медиков.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в одном из дворов Нефтекамска сгорела припаркованная «Лада Калина».

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