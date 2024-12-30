Легковушка вылетела с моста в реку в Башкирии

Posted 30 декабря, 06:52
Published 30 декабря, 06:52
Modified 30 декабря, 10:09
Updated 30 декабря, 10:09
Легковой «Ситроен» в тёмное время суток ехал по переправе через реку Дарывды. В какой-то момент автомобиль резко ушёл в занос. Водитель среагировать не успел, в результате машина съехала с моста и упала прямо в водоток.
Двое человек, включая водителя, погибли на месте. Один пассажир пережил происшествие, но получил сильный удар по голове, врачи диагностировали у него сотрясение мозга и переохлаждение. Теперь он находится под пристальным контролем медиков.