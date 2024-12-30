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Posted 30 декабря, 12:02

Published 30 декабря, 12:02

Modified 30 декабря, 17:29

Updated 30 декабря, 17:29

Башкирия увеличила выплаты контрактникам до ₽2 млн

Контрактникам Башкирии будут платить ₽4,5 млн

30 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI.

Башкирия увеличила выплаты контрактникам до ₽2 млн

Очередное повышение выплат для лиц, подписавших договор с Минобороны РФ, вступит в силу в Башкортостане с 1 января 2025 года — сообщают в понедельник, 30 октября, региональные госСМИ.

Изменения коснулись суммы единовременной выплаты при оформлении договора на службу в рядах Министерства обороны России, теперь она составляет уже ₽2 млн. Действует «акция» до 31 марта 2025 года.

Отметим, что зарплата бойцов СВО из Башкирии на момент публикации составляет ₽210 тысяч. Таким образом, за год заработок контрактников при упомянутых условиях составит более ₽4,5 млн.

Депутат-боец СВО может получить новые обвинения
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Ранее Mkset сообщал о том, что правоохранители начали проверять башкирского депутата-участника СВО на причастность к воровству гуманитарной помощи. Ранее его арестовали по обвинению во взяточничестве за службу на СВО при попытке избежать судимости.

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