Контрактникам Башкирии будут платить ₽4,5 млн

Posted 30 декабря, 12:02
Published 30 декабря, 12:02
Modified 30 декабря, 17:29
Updated 30 декабря, 17:29
Изменения коснулись суммы единовременной выплаты при оформлении договора на службу в рядах Министерства обороны России, теперь она составляет уже ₽2 млн. Действует «акция» до 31 марта 2025 года.
Отметим, что зарплата бойцов СВО из Башкирии на момент публикации составляет ₽210 тысяч. Таким образом, за год заработок контрактников при упомянутых условиях составит более ₽4,5 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что правоохранители начали проверять башкирского депутата-участника СВО на причастность к воровству гуманитарной помощи. Ранее его арестовали по обвинению во взяточничестве за службу на СВО при попытке избежать судимости.