Posted 30 декабря, 09:57
Published 30 декабря, 09:57
Modified 30 декабря, 17:50
Updated 30 декабря, 17:50
Украинский телеведущий Дмитрий Гордон ответил на вопрос «Когда кончится СВО?». По его подсчетам, война между Россией и Украиной завершится еще в 2024 году — стороны вооруженного конфликта на Донбассе и в Новороссии проведут мирные переговоры. Заявление было сделано накануне, 29 декабря.
— Сегодня 29 декабря 2024 года. Повторяю, горячая стадия войны закончится в этом году. Возможно, кто-то подумает, что я сошел с ума, ведь до конца года всего два дня. Нет, я не псих. У меня есть информация, которой я готов с вами поделиться, — отметил Дмитрий Гордон.
— Вы можете заметить, что за последние дни тревоги практически отсутствуют. Летящие дроны над Украиной также были редкость, и ракетных атак не наблюдалось. На протяжении последних дней угроза, казалось, значительно уменьшилась…
— Вы уже несколько ночей спите спокойно, без тревог? Это произошло по просьбе из Вашингтона. Внимание, 30 декабря 2024 года, если все пойдет по плану, а все должно пойти по плану, назначена историческая встреча, которая подведет итоги активной фазы войны. Ожидание заканчивается. Завтра, 30 декабря, — добавил ведущий.
Ранее в выводу, что СВО пора заканчивать методом прекращения финансовой поддержки Украины пришли в США.