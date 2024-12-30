Когда кончится СВО — названа четкая дата

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон ответил на вопрос «Когда кончится СВО?». По его подсчетам, война между Россией и Украиной завершится еще в 2024 году — стороны вооруженного конфликта на Донбассе и в Новороссии проведут мирные переговоры. Заявление было сделано накануне, 29 декабря.