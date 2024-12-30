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Posted 30 декабря, 09:57

Published 30 декабря, 09:57

Modified 30 декабря, 17:50

Updated 30 декабря, 17:50

Когда кончится СВО — прогноз Украины по мирным переговорам с Россией

Когда кончится СВО — названа четкая дата

30 декабря 2024, 09:57
Фото: mkset.ru. Когда кончится СВО — прогноз Украины по мирным переговорам с Россией
«Я не сошел с ума, историческая встреча уже на носу»: киевский ведущий Гордон утверждает, что активная фаза конфликта в Украине завершится в понедельник, 30 декабря.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон ответил на вопрос «Когда кончится СВО?». По его подсчетам, война между Россией и Украиной завершится еще в 2024 году — стороны вооруженного конфликта на Донбассе и в Новороссии проведут мирные переговоры. Заявление было сделано накануне, 29 декабря.

— Сегодня 29 декабря 2024 года. Повторяю, горячая стадия войны закончится в этом году. Возможно, кто-то подумает, что я сошел с ума, ведь до конца года всего два дня. Нет, я не псих. У меня есть информация, которой я готов с вами поделиться, — отметил Дмитрий Гордон.
— Вы можете заметить, что за последние дни тревоги практически отсутствуют. Летящие дроны над Украиной также были редкость, и ракетных атак не наблюдалось. На протяжении последних дней угроза, казалось, значительно уменьшилась…
— Вы уже несколько ночей спите спокойно, без тревог? Это произошло по просьбе из Вашингтона. Внимание, 30 декабря 2024 года, если все пойдет по плану, а все должно пойти по плану, назначена историческая встреча, которая подведет итоги активной фазы войны. Ожидание заканчивается. Завтра, 30 декабря, — добавил ведущий.
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Ранее в выводу, что СВО пора заканчивать методом прекращения финансовой поддержки Украины пришли в США.

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