Как питаться, чтобы снизить холестерин — меню от диетологов

Posted 29 декабря, 23:09
Published 29 декабря, 23:09
Modified 29 декабря, 23:09
Updated 29 декабря, 23:09
Главный принцип питания для снижения холестерина — больше сложных углеводов, растительных жиров, белка и клетчатки. Всё это можно получить из довольно большого списка продуктов.
В рацион для снижения холестерина нужно включать:
Для снижения холестерина важен и метод приготовления блюд. Следует отказаться от жареного или приготовленного во фритюре. Еду лучше готовить на пару или на гриле, тушить или варить.
Чтобы снизить холестерин, нужно исключить из рациона простые углеводы, насыщенные жиры, сладости, копчености. Нельзя употреблять:
Отказ от этих продуктов может снизить уровень холестерина на 8-10%.
При всей строгости диеты для снижения холестерина меню может быть вполне разнообразным и вкусным. Диетологи предлагают такой примерный план питания на неделю.
Совет. Чтобы снизить холестерин, готовьте омлет только из белков. В него можно добавить зелень, свежие помидоры, немного грибов.
Совет. На ужин для снижения холестерина не стоит есть овощи с высоким гликемическим индексом. Откажитесь от картофеля, моркови и свеклы, отдавайте предпочтения драникам из цветной капусты, свежим овощным салатам.
Совет. Ужинать лучше не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Если появилось чувство голода, то при диете для снижения холестерина допустимо перед сном выпить стакан кефира либо простокваши.
Совет. При диете для снижения холестерина должно быть пару перекусов. Перекусить можно горстью орешков, свежими фруктами, йогуртом.
Совет. Врачи рекомендуют для снижения холестерина свекольный сок, зеленый чай, чай каркадэ, воду с лимоном, овсяное молоко, томатный сок.
Совет. Если не в силах отказаться от сладостей, при диете для снижения холестерина, то можно позволить себе немного зефира, пастилы, мармелада — не более 50 г в день.
Придерживаясь вышеописанных правил питания, уже через месяц вы почувствуете результат: снизится холестерин, уйдет лишний вес, перестанут мучать запоры, нормализуется артериальное давление.