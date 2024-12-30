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Posted 29 декабря, 23:09

Published 29 декабря, 23:09

Modified 29 декабря, 23:09

Updated 29 декабря, 23:09

Как питаться, чтобы снизить холестерин — меню от диетологов

Как питаться, чтобы снизить холестерин — меню от диетологов

29 декабря 2024, 23:09
Фото: freepik.com. Как питаться, чтобы снизить холестерин — меню от диетологов
При повышенном холестерине требуется особая диета. В ней есть строгие ограничения, но список разрешенных продуктов и блюд довольно обширен и разнообразен. Вместе с диетологами составили план питания для снижения холестерина и выяснили, какие продукты требуется исключить из меню.

Какие продукты включить в меню для снижения холестерина

Главный принцип питания для снижения холестерина — больше сложных углеводов, растительных жиров, белка и клетчатки. Всё это можно получить из довольно большого списка продуктов.

В рацион для снижения холестерина нужно включать:

  • Мясо. Потребление красного мяса лучше ограничить — не более 100 г в сутки. Добавляйте в меню для снижения холестерина индейку, курицу или кролика.
  • Макароны из твердых сортов пшеницы.
  • Кисломолочные продукты. Выбирайте продукцию низкой жирности — кефир, йогурт, твердые сорта сыров, тофу, брынзу.
  • Злаки — овсянка, бурый рис, ячмень, пшено, гречка.
  • Морепродукты. Рекомендуется хотя бы раз в неделю включать в меню морепродукты, богатые жирными кислотами омега-3. Это кальмары, крабы, мидии.
  • Ржаной или отрубной хлеб — не более 200 г в сутки.
  • Фрукты и овощи, с большим содержанием клетчатки — до 800 г в день, большую часть лучше употреблять в свежем виде. Для снижения холестерина добавляйте в меню: морковь, кабачки, любые виды капусты, тыкву, баклажаны, банан, авокадо, виноград, клубнику, бананы, цитрусовые, виноград, груши.
  • Фасоль — богата растворимой клетчаткой и помогает надолго сохранять чувство сытости.
  • Рыба. Рыба при диете для снижения холестерина должна быть в рационе не меньше, чем два раза в неделю. Предпочтение врачи рекомендуют отдавать жирным сортам: лосось, сардина, скумбрия, килька, форель, сельдь, корюшка.
  • Растительные масла — оливковое, подсолнечное, льняное.
  • Семена и орехи — эти продукты помогут снизить холестерин. Но следует помнить, что они весьма калорийны, поэтому нужно съедать не более 30 г в день.
  • Ферментированные продукты — квашеная капуста, моченые яблоки или клюква.
  • Яйца. Желток повышает уровень холестерина в крови. Поэтому следует ограничиться 2-3 штуками яиц в неделю, хотя белок можно есть в практически неограниченном количестве.

Для снижения холестерина важен и метод приготовления блюд. Следует отказаться от жареного или приготовленного во фритюре. Еду лучше готовить на пару или на гриле, тушить или варить.

Рыба при диете для снижения холестерина должна быть в рационе не меньше, чем два раза в неделю
Рыба при диете для снижения холестерина должна быть в рационе не меньше, чем два раза в неделю. Фото: freepik.com

Какие продукты исключить из меню для снижения холестерина

Чтобы снизить холестерин, нужно исключить из рациона простые углеводы, насыщенные жиры, сладости, копчености. Нельзя употреблять:

  • сало;
  • жирные мясные бульоны;
  • маргарин;
  • рыбные консервы;
  • сухофрукты;
  • жирные сорта мяса;
  • твердые масла: сливочное, пальмовое, топленое, кокосовое;
  • белый рис;
  • обработанные мясные продукты: колбасу, сосиски, ветчину;
  • фаст-фуд;
  • выпечку слоеную и сдобную: пончики, торты, пирожные, печенья;
  • субпродукты: печень, сердце, почки, мозги;
  • сладости и сладкие напитки;
  • промышленные соусы: майонез, кетчуп и др.;
  • белый хлеб.

Отказ от этих продуктов может снизить уровень холестерина на 8-10%.

Чтобы снизить холестерин, нужно исключить из рациона простые углеводы, насыщенные жиры, сладости, копчености
Чтобы снизить холестерин, нужно исключить из рациона простые углеводы, насыщенные жиры, сладости, копчености. Фото: freepik.com

Меню на неделю для снижения холестерина

При всей строгости диеты для снижения холестерина меню может быть вполне разнообразным и вкусным. Диетологи предлагают такой примерный план питания на неделю.

Понедельник

  • Завтрак: омлет, салат из свежих овощей, зеленый чай.
  • Обед: фасолевый суп, тосты из отрубного хлеба с намазкой из творога и зелени.
  • Ужин: рыбные котлеты на пару, запеченные овощи с оливковым маслом.

Совет. Чтобы снизить холестерин, готовьте омлет только из белков. В него можно добавить зелень, свежие помидоры, немного грибов.

Вторник

  • Завтрак: овсяные хлопья с кусочками клубники или банана, травяной чай.
  • Обед: куриные биточки на пару, винегрет.
  • Ужин: запеченная скумбрия, икра из баклажанов.

Совет. На ужин для снижения холестерина не стоит есть овощи с высоким гликемическим индексом. Откажитесь от картофеля, моркови и свеклы, отдавайте предпочтения драникам из цветной капусты, свежим овощным салатам.

Среда

  • Завтрак: запеканка из цветной капустой, тост с сыром, клюквенный морс.
  • Обед: куриный бульон с яйцом, квашеная капуста.
  • Ужин: куриная грудка, запеченная с грибами, стручковой фасолью и кабачками.

Совет. Ужинать лучше не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Если появилось чувство голода, то при диете для снижения холестерина допустимо перед сном выпить стакан кефира либо простокваши.

На ужин для снижения холестерина не стоит есть овощи с высоким гликемическим индексом
На ужин для снижения холестерина не стоит есть овощи с высоким гликемическим индексом. Фото: freepik.com

Четверг

  • Завтрак: фриттата с овощами, тост с авокадо, некрепкий чай с лимоном.
  • Обед: консоме из морепродуктов, салат из свежих овощей.
  • Ужин: лосось на овощной подушке, запеченный в духовке.

Совет. При диете для снижения холестерина должно быть пару перекусов. Перекусить можно горстью орешков, свежими фруктами, йогуртом.

Пятница

  • Завтрак: морковно-яблочные оладьи, тост с сыром, кофе с молоком.
  • Обед: борщ на легком мясном бульоне, хлебец.
  • Ужин: салат с морепродуктами, томатный сок.

Совет. Врачи рекомендуют для снижения холестерина свекольный сок, зеленый чай, чай каркадэ, воду с лимоном, овсяное молоко, томатный сок.

Суббота

  • Завтрак: творожная запеканка с фруктами, сэндвич с томатами, зеленью и сыром.
  • Обед: чечевичный суп, оладьи из кабачков, салат с морковью и капустой.
  • Ужин: запеченное филе индейки, отварная брюссельская капуста.

Совет. Если не в силах отказаться от сладостей, при диете для снижения холестерина, то можно позволить себе немного зефира, пастилы, мармелада — не более 50 г в день.

Если не в силах отказаться от сладостей, при диете для снижения холестерина, то можно позволить себе немного зефира, пастилы, мармелада
Если не в силах отказаться от сладостей, при диете для снижения холестерина, то можно позволить себе немного зефира, пастилы, мармелада. Фото: freepik.com

Воскресенье

  • Завтрак: отварное яйцо, тост с языком, салат из свежих овощей.
  • Обед: минестроне с индейкой.
  • Ужин: средиземноморское рагу, ягодный чай.

Придерживаясь вышеописанных правил питания, уже через месяц вы почувствуете результат: снизится холестерин, уйдет лишний вес, перестанут мучать запоры, нормализуется артериальное давление.

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