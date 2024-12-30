Хабировская экзотика получила памятник

Posted 30 декабря, 06:24
Published 30 декабря, 06:24
Modified 30 декабря, 10:12
Updated 30 декабря, 10:12
Памятник, изображающий зубра с детёнышем, появился в природном парке «Мурадымовское ущелье» — напомним, этот вид, нога которого не ступала на территорию Башкирии 15 тысяч лет, завезли в Республике в 2023 году. Транспортировка редких животных производилась из Беларуси по инициативе главы региона Радия Хабирова.
Арт-объект представляет собой топиарную фигуру, то есть скульптуру, форма которой задана при помощи стрижки. Использовались для неё, однако, не настоящие кусты, а искусственный газон, чтобы стоять скульптура могла круглый год.
Напомним, осенью 2024 года зубров в Башкирии начали показывать туристам — в природном парке для этого появился специальный маршрут.