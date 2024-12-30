Хабировская экзотика получила памятник

Памятник, изображающий зубра с детёнышем, появился в природном парке «Мурадымовское ущелье» — напомним, этот вид, нога которого не ступала на территорию Башкирии 15 тысяч лет, завезли в Республике в 2023 году. Транспортировка редких животных производилась из Беларуси по инициативе главы региона Радия Хабирова.