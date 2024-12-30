mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 06:24

Published 30 декабря, 06:24

Modified 30 декабря, 10:12

Updated 30 декабря, 10:12

Памятник зубрам открыли в Башкирии

Хабировская экзотика получила памятник

30 декабря 2024, 06:24
Фото: Минэкологии РБ.

Памятник зубрам открыли в Башкирии

Интродукцию вида, завезённого в Башкортостан из Беларуси, решили запечатлеть в веках — кадрами арт-объекта делятся в сети в понедельник, 30 декабря.

Памятник, изображающий зубра с детёнышем, появился в природном парке «Мурадымовское ущелье» — напомним, этот вид, нога которого не ступала на территорию Башкирии 15 тысяч лет, завезли в Республике в 2023 году. Транспортировка редких животных производилась из Беларуси по инициативе главы региона Радия Хабирова.

Арт-объект представляет собой топиарную фигуру, то есть скульптуру, форма которой задана при помощи стрижки. Использовались для неё, однако, не настоящие кусты, а искусственный газон, чтобы стоять скульптура могла круглый год.

Напомним, осенью 2024 года зубров в Башкирии начали показывать туристам — в природном парке для этого появился специальный маршрут.

Потомство Хабирова резвится в сугробах
Узнать подробнее

Ранее Mkset публиковал интересные кадры жизни зубров Башкортостана.

Читайте также:
Опасный хищник бродит по БашкирииЗоопарк в Уфе займёт 4,2 гаУфимский живодёр сбросил кота с девятого этажа
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Памятник#Туризм#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Арт-объект#Животные#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Природа#Белебей#Мелеуз#Янаул#Хабиров#Мурадымовское ущелье#Природный парк#Интродукция#Зубр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика