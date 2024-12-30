Грубые врачи, жидкое пюре, тараканы и мухи: что говорят уфимцы о городских больницах

Posted 30 декабря, 04:22
Published 30 декабря, 04:22
Modified 30 декабря, 04:22
Updated 30 декабря, 04:22
Тема медицины в Башкирии всегда была животрепещущей и тесно связанной с большим количеством скандалов, начиная от забастовок работников скорой помощи и заканчивая судебными разбирательствами регионального Минздрава. Эти истории стали достоянием широкой общественности, но как на самом деле обстоят дела с региональными медучреждениями?
Мнения горожан об одной и той же больнице могут кардинально отличаться: кто-то хвалит врачей, но остается недоволен регистратурой, кого-то не устраивает режим работы гардероба, а кто-то жалуется на бегающих по палатам тараканам. Чтобы узнать, как жители города оценивают те или иные медучреждения, Mkset решил изучить отзывы на «Яндекс. Картах».
Поликлиника находится в центре Уфы по адресу Пархоменко, 93. Средняя оценка медучреждения на «Яндекс.Картах» — 4,2 из 5. Большинство пользователей высказываются о больнице в положительном ключе, отмечая доброжелательность персонала и грамотность специалистов. Во многих отзывах пользователи выражают благодарность работающим здесь врачам.
— Обычная городская больница — в меру убого, но чисто, аккуратно… Чтобы пройти в кабинет флюорографии, нужно зайти с главного входа и кружить по коридорам — целый квест, хотя раньше был вход со двора. Персонал в большинстве своём, старается быть максимально профессиональным, несмотря на явное отсутствие достойной мотивации, — пишет Денис В.
— Больница обычная. На флюорографию сюда посылают. На рентген из травмпункта ходили, кто мог, конечно, идти. Работают оперативно, вежливые сотрудники. Все мы люди, все имеем право на настроение, — Альфия К.
— Чудо врачи. Чудо персонал. Низкий поклон всем, — Наиля К.
Однако, находятся и те, кто остался недоволен больницей.
— Сегодня первый раз я сходила в эту больницу. Сразу же, как зашла в больницу, меня удивило то, что там в коридоре стоит ужасно неприятный запах и еще летают какие-то необычные нестандартные мухи. Мне уже казалось, что я не в больнице, а в морге нахожусь. Отношение врачей (колопроктологов) тоже не понравилось, они грубят, задают такие тупые вопросы, на которые просто не знаешь, что ответить. И я решила в эту больницу больше не ходить, — пишет пользователь, пожелавший сохранить свою анонимность.
Средняя оценка на «Яндекс.Картах» — 4,2 из 5. Среди достоинств больницы пользователи отмечают чистоту в помещениях, профессионализм и оперативность сотрудников.
— Первый раз лежала в 21 больнице, пять дней, отдел гинекологии. Хочу поставить десять звёзд персоналу за профессионализм, все четко, быстро, максимально безболезненно, с улыбкой и добрым словом, за строгость в определенных моментах тоже большая благодарность, она нужна и важна. Не попадайте сюда, но если вдруг придётся, не бойтесь и знайте, попадёте в надежные руки, — Алексей П.
— В больнице №21 всегда чисто. Уборщицы вовремя проводят уборку. Врачи в больнице понимающие. Касаемо очередей: бывает по-разному, в зависимости от записи людей к тому либо иному врачу. В отделениях данной больницы тихо и спокойно. Так же в этой больнице расположено кафе, для тех, кому захотелось поесть булочек (т.к. в столовой любого отделения выпечку не дают), — Альвина Х.
— Персонал очень ответственный. Медсестры процедуры делают профессионально. Врачи —молодцы беспокоятся и заботятся о каждом пациенте. Готовы всегда ответить и подсказать, что и как. В общем пока есть такие люди мы не пропадем, — Анна З.
Есть и негативные отзывы. Так, некоторые из бывших пациентов обвиняют врачей больнице в отсутствии профессионализма и холодном отношении. Персонал якобы позволяет себе смеяться над пациентами, а медсестры крайне редко проводят обходы. Некоторые пользователи говорят о том, что в больнице грязно и давно не было ремонта, а также, что там якобы нет даже бинтов и антисептических препаратов.
— Ужасная больница! Никаких профессионалов Вы тут не найдёте! Лежала во многих отделениях, везде кошмар! В травмотологии людям с переломанными ногами инвалидные кресла не дают (мы резину на каталках портим, когда по асфальту ездим), в неврологии вообще ничего не делают, даже не подходят — неделю «просто так» валялась. Кошмар, одним словом!
— Самая ужасная больница — в мире ничего не могут, — Айдар З.
— Отвратительная больница, начиная от запаха при входе, невозможно подниматься по ступенькам, лед даже не пытались убрать, в палатах ремонт не делали, видимо, с самого открытия больницы, можно писать бесконечно, про наши бюджетные учреждения, кто хоть раз был, всё и так знают, — гласит еще один из анонимных отзывов.
Поликлиника находится в уфимском микрорайоне Сипайлово на Маршала Жукова, 4/1 и имеет среднюю оценку в 4 балла из 5 возможных.
Отзывы, как и всегда, разнятся по содержанию, но большинство из них все же положительные. Среди плюсов пользователи чаще всего отмечают, что сотрудники в большинстве своем «вежливы и учтивы». Многие хвалят медучреждение за отсутствие больших очередей. Особенно отмечают работу поликлиники во время пандемии коронавируса.
— Хорошая государственная поликлиника. В пандемию был фильтр-бокс, очень удобно, без записи можно было получить помощь. Персонал отличный, врачи квалифицированные. Отношение к пациентам хорошее — мне никто ни разу не нагрубил и все мои проблемы решались. Основной наплыв пациентов с утра. Если записаться после обеда, проходишь по времени, без задержек, — Юлия К.
— Хорошая поликлиника. Просторно, чисто, есть, где присесть в ожидании своей очереди. В пандемию работали, как автомат Калашникова. ПЦР-тесты, прививки, и вот это вот всё. Ни разу не возникло трудностей. Большое человеческое спасибо персоналу — Константин П.
— Отличнейшая поликлиника города, огромный ассортимент услуг, бережное отношение к пациенту. Постоянное ощущение помочь каждому пришедшему, очень ценное отличие поликлиники, — Гульнара А.
Есть негатив. Некоторые из пациентов остались недовольны. Так, многие пишут о том, что до регистратуры поликлиники якобы невозможно дозвониться, а качественные услуги можно получить только платно.
— Поликлинику могу только оценить по персоналу: есть деньги — будут лечить, нет денег — записывайся на полгода вперёд, — Максим М.
— Обычный ужас государственной поликлиники — три очереди: «живая», «только спросить» и «я по записи». Врач закрывал больничный, даже не осмотрел, никаких рекомендаций не написал, через два месяца обнаружил нитку в плохо зажившем шве. Просто выполнил административную функцию, — Павел Е.
Встречаются и совсем радикальные мнения насчет поликлиники. Так, пользовательница Раиса А. предлагает закрыть поликлинику и открыто упрекает персонал в непрофессионализме.
— Даже одной звезды вам мало! Поувольнять всех и закрыть поликлинику. А лучше провести аттестацию сотрудников. Сделать чистку. Руководители не работают, получают ни за что зарплату. Когда кончится этот бардак? К узким специалистам не попасть. Постоянно не работает компьютер. Врачам нет дела до нас. Не хотят думать. Нет у них должных знаний, — пишет женщина.
Средняя оценка «Яндекс.Карт» — 3,9 из 5. Больницу хвалят за чистоту и порядок, многие пользовательницы в положительном ключе отзываются о женской консультации. Также хорошо отзываются о молодых специалистах.
— Лучшее место с лучшими врачами! Терпения вам люди! Спасибо за ваш труд! Все, кто ворчит и ноет, вы хотя бы день тут проработайте! Вытерпите 30-40 пациентов с их жалобами и проблемами! А потом ещё вызовы на дом! Поэтому огромное уважение врачам! Слава вам! Вы люди с большой буквы, — Талгат А.
— Сегодня была на приёме у участкового врача. При колоссальной перегрузке врачей замечательное отношение, приём. В кабинете были два терапевта. Надо отдать должное врачам, низкий поклон. Я вышла из поликлиники после общения почти здоровая. Очень приятное впечатление оставили молодые специалисты, — Альфия И.
Некоторые из пользователей остались недовольны работой регистратуры и гардероба, а также большими очередями.
— Сплошной негатив, чтобы попасть в регистратуру, нужно отстоять огромную очередь. При этом работает одно окно, вечно недовольный персонал. Запись через госуслуги для осуществления прививки отсутствует, хотя записан был. Больница в целом со своим миром, отдельный от реальности. АД, — пишет пользователь Марат.
— Поликлиника очень тесная, всегда душно, риск заразиться велик. Гардероб работает почему то до 16.00 при графике приёма врача до 20.00, зимой просто беда. До регистратуры дозвониться почти невозможно. Думаю, руководству есть над чем поработать, — Андрей П.
Средняя оценка больницы на Яндекс.Картах — 3 из 5. Во многих положительных отзывах пользователи выражают благодарность отдельным специалистам и персоналу, отмечая высокий профессионализм и доброжелательное отношение к пациентам.
— Большая многофункциональная больница. Хороший, грамотный персонал, — Альмир Ф.
— Огромное спасибо всем сотрудникам инфекционного госпиталя врачам, реаниматологам, медсестрам, санитарам и санитарочкам за лечение, уход и поддержку в борьбе с тяжелым заболеванием, — Марина Ч.
Однако встречаются и негативные отзывы. Так, пользовательница Divine S. рассказывает о том, что в палатах больницы бегают тараканы, а еда там может спровоцировать приступ рвоты.
— Лежит муж в неврологии, лечение получает хорошее, но… в палате тараканы, палаты не проветриваются, вонь стоит, тараканы, про еду вообще отдельная история, помои вместо еды. Пюре — вонючая жидкая жижа, компот из шиповника разбавлен настолько, что получилось, как будто компот выпили, налили туда воды и получилось то, что получилось, от запаха тефтели мужа вырвало. Мыться негде, даже голову под кран не просунешь, так как краны низкие, — пишет девушка.
— Моего папу положили в больницу под номером 18 с инсультом. Привязали к кровати, отобрали телефон, не дают пить и есть — это по-вашему как называется? — пишет Ольга К.