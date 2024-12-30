Грубые врачи, жидкое пюре, тараканы и мухи: что говорят уфимцы о городских больницах

Есть и негативные отзывы. Так, некоторые из бывших пациентов обвиняют врачей больнице в отсутствии профессионализма и холодном отношении. Персонал якобы позволяет себе смеяться над пациентами, а медсестры крайне редко проводят обходы. Некоторые пользователи говорят о том, что в больнице грязно и давно не было ремонта, а также, что там якобы нет даже бинтов и антисептических препаратов.