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Posted 30 декабря, 08:12

Published 30 декабря, 08:12

Modified 30 декабря, 10:08

Updated 30 декабря, 10:08

В Башкирии сгорел автомобиль Росгеологии

Геологи погорели в Башкирии

30 декабря 2024, 08:12
Фото: МЧС.

В Башкирии сгорел автомобиль Росгеологии

Возгорание уничтожило большегруз в Хайбуллинском районе Башкортостана, сообщает в понедельник, 30 декабря, МЧС России.

О горящем «Урале» в селе Самарское сообщил «службе 112» водитель транспортного средства. Сам грузовик принадлежит геологоразведочной службе.

Пламя охватило кабину, и к моменту приезда спасателей её практически полностью сожгло. Восстановить её теперь получится едва ли. Частично повредился и кузов, однако этой части автомобиля повезло больше. Так или иначе, можно предположить, что скоро транспорт отправится под пресс скупки металла.

Легковушка вылетела с моста в реку в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о смертельном ДТП в Абзелиловском районе Башкирии, в ходе которого легковушка упала с моста в воду.

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