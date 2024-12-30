Геологи погорели в Башкирии

Пламя охватило кабину, и к моменту приезда спасателей её практически полностью сожгло. Восстановить её теперь получится едва ли. Частично повредился и кузов, однако этой части автомобиля повезло больше. Так или иначе, можно предположить, что скоро транспорт отправится под пресс скупки металла.