Геологи погорели в Башкирии

Posted 30 декабря, 08:12
Published 30 декабря, 08:12
Modified 30 декабря, 10:08
Updated 30 декабря, 10:08
О горящем «Урале» в селе Самарское сообщил «службе 112» водитель транспортного средства. Сам грузовик принадлежит геологоразведочной службе.
Пламя охватило кабину, и к моменту приезда спасателей её практически полностью сожгло. Восстановить её теперь получится едва ли. Частично повредился и кузов, однако этой части автомобиля повезло больше. Так или иначе, можно предположить, что скоро транспорт отправится под пресс скупки металла.
Ранее Mkset сообщал о смертельном ДТП в Абзелиловском районе Башкирии, в ходе которого легковушка упала с моста в воду.