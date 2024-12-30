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Posted 30 декабря, 13:40

Published 30 декабря, 13:40

Modified 30 декабря, 16:53

Updated 30 декабря, 16:53

Жителям Башкортостана рассказали о новогодней программе

Купеческий форсаж, стрельба, катание на банане: чем заняться в Башкирии в Новый год

30 декабря 2024, 13:40
Фото: 1MI.

Жителям Башкортостана рассказали о новогодней программе

Афиша мероприятий Республики Башкортостан на вторник, 31 декабря.

Где встретить Новый год 2025 в Уфе

Встретить Новый год в Уфе можно на главной праздничной ёлке на площади им. Ленина (18+). Гуляния начнутся в 22:00 и продлятся до 02:00.

Погода в Уфе и Башкирии на Новый год 2025

Синоптики прогнозируют на большей части региона относительно комфортную погоду в праздничную ночь и канун торжества. Погодные условия не помешают радостно встретить Новый год в Уфе и Башкирии.

Гидрометцентр прогнозирует в столице региона 31 декабря -2°C… -4°C, а в целом по Башкирии -1°C… -6°C. По данным «Яндекс Погоды», в ночь на 1 января в Уфе будет -4°C.

Где встретить Новый год в Башкирии

Различные мероприятия ждут жителей Башкирии и в других районах и городах.

Туймазы: концертная программа «Туймазинский звездопад» (6+)

Где: Центральный парк культуры и отдыха;

Когда: 31 декабря, 19:00.

Калтасы: «Новогоднее эхо» (6+)

Где: площадь Дома Культуры;

Когда: 31 декабря, 20:00.

Бакалы: «Зимушка-Зима» (6+)

Где: площадь перед администрацией населенного пункта

Когда: 31 декабря, 11:00

Культурный отдых в Новый год в Башкирии

Визит центр «Тура-Хан»

  • Время работы 31 декабря: 10:00–14:00;
  • В программе: бесплатная экскурсия.

Этнокомплекс парка «Торатау»

  • Время работы 31 декабря: 11:00–22:00;
  • В программе: зимний Сабантуй, катание на санях, катание на лошадях, снегоходе, надувном банане, стрельба из лука, посещение юрты Кыш Бабая (башкирского Деда Мороза).

«Салаут Ере» в «Янган-Тау»

  • Время работы 31 декабря: 09:00–13:00
  • В программе: бесплатная экскурсия, катание на санях.

Геопарк Янган-Тау

  • Время работы 31 декабря: 09:00–18:00
  • В программе: экскурсия и мастер-классы.
Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате — новогодний тест
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