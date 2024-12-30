Купеческий форсаж, стрельба, катание на банане: чем заняться в Башкирии в Новый год

Posted 30 декабря, 13:40
Published 30 декабря, 13:40
Modified 30 декабря, 16:53
Updated 30 декабря, 16:53
Встретить Новый год в Уфе можно на главной праздничной ёлке на площади им. Ленина (18+). Гуляния начнутся в 22:00 и продлятся до 02:00.
Синоптики прогнозируют на большей части региона относительно комфортную погоду в праздничную ночь и канун торжества. Погодные условия не помешают радостно встретить Новый год в Уфе и Башкирии.
Гидрометцентр прогнозирует в столице региона 31 декабря -2°C… -4°C, а в целом по Башкирии -1°C… -6°C. По данным «Яндекс Погоды», в ночь на 1 января в Уфе будет -4°C.
Различные мероприятия ждут жителей Башкирии и в других районах и городах.
Где: Центральный парк культуры и отдыха;
Когда: 31 декабря, 19:00.
Где: площадь Дома Культуры;
Когда: 31 декабря, 20:00.
Где: площадь перед администрацией населенного пункта
Когда: 31 декабря, 11:00