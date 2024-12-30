Башкирский боец вернулся из плена ВСУ

Posted 30 декабря, 17:12
Published 30 декабря, 17:12
Modified 30 декабря, 17:14
Updated 30 декабря, 17:14
В понедельник, 30 декабря, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными. Стороны вернули друг другу бойцов по формуле «150 на 150», сообщило Минобороны России.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Пока российские бойцы находятся в Беларуси. Скоро они прибудут в РФ, а потом — и в родные регионы. У многих есть шанс успеть встретить Новый 2025 год в кругу семьи и друзей.
Список обмена пленными на СВО распространил в Сети тематический ресурс «Наш выход». По данным источника, в ходе обмена домой вернулся и боец из Башкирии. Это Рим Б., 1968 года рождения.
Mkset публикует полный список обмена пленными между Россией и Украиной 30 декабря.