Башкирский боец вернулся из плена ВСУ

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ. Пока российские бойцы находятся в Беларуси. Скоро они прибудут в РФ, а потом — и в родные регионы. У многих есть шанс успеть встретить Новый 2025 год в кругу семьи и друзей.