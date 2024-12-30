Башкирия возьмётся за финансирование частных садиков

Posted 30 декабря, 19:10
Published 30 декабря, 19:10
Modified 30 декабря, 20:51
Updated 30 декабря, 20:51
За инициативу в Республике Башкортостан ранее проголосовали депутаты регионального парламента. Прежний порядок помощи частным детским садам, при котором такие организации обделялись средствами из бюджета по сравнению с муниципальными, народные избранники сочли недостаточно справедливым. С 2025 года субсидии будут уравнены.
Прописано в законе и о направлениях, куда деньги могут быть потрачены — это зарплаты персоналу, покупка игрушек и учебников. При этом частным детсадам строго запретили тратить бюджетные деньги на оплату услуг ЖКХ.