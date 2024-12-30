mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 декабря, 19:10

Published 30 декабря, 19:10

Modified 30 декабря, 20:51

Updated 30 декабря, 20:51

Частным детсадам Башкирии уравняли субсидии с муниципальными

Башкирия возьмётся за финансирование частных садиков

30 декабря 2024, 19:10
Фото: 1MI.

Частным детсадам Башкирии уравняли субсидии с муниципальными

Глава Башкирии в понедельник, 30 декабря, одобрил поправки в законодательство, согласно которым коммерческие дошкольные учреждения будут получать такие суммы из бюджета, как и муниципальные.

За инициативу в Республике Башкортостан ранее проголосовали депутаты регионального парламента. Прежний порядок помощи частным детским садам, при котором такие организации обделялись средствами из бюджета по сравнению с муниципальными, народные избранники сочли недостаточно справедливым. С 2025 года субсидии будут уравнены.

Прописано в законе и о направлениях, куда деньги могут быть потрачены — это зарплаты персоналу, покупка игрушек и учебников. При этом частным детсадам строго запретили тратить бюджетные деньги на оплату услуг ЖКХ.

Жители Башкирии будут платить новые налоги
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказывал о том, как изменится налогообложение для жителей Башкирии с 2025 года.

Читайте также:
Жителям Башкирии удвоят выплатыЗарплаты в ₽200`000 обещают уфимцамКонтрактникам Башкирии будут платить ₽4,5 млн
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Деньги#Башкортостан#Субсидии#Бюджет#Благовещенск#Депутаты#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Закон#Финансирование#Налогообложение#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Республика Башкортостан#Детские сады#Льгот#Дошкольные учреждения#Частные садики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика