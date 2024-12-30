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Posted 30 декабря, 16:44

Published 30 декабря, 16:44

Modified 30 декабря, 21:09

Updated 30 декабря, 21:09

Уфимский психолог назвал напитки страсти на Новый год

Афродизиаки на новогоднем столе: какие напитки повышают либидо

30 декабря 2024, 16:44
Фото: 1MI.

Уфимский психолог назвал напитки страсти на Новый год

Выбор напитков и блюд на новогоднем столе может либо усилить романтическое настроение, либо, наоборот, свести его на нет, рассказывает практикующий психолог-сексолог Евгений Мельник в интервью изданию Mkset.

В преддверии новогодних праздников многие задаются вопросом: как сделать так, чтобы эта волшебная ночь стала не только веселой, но и по-настоящему чувственной? Оказывается, секрет кроется в правильном подборе «угощений». Сексолог советует избегать крепкого алкоголя, такого как водка, коньяк и виски. Эти напитки не только не способствуют романтическому настроению, но и негативно влияют на репродуктивную систему. Также в больших количествах крепкое спиртное грозит превратить праздник в сонное царство под елкой.

— Если вы хотите провести новогоднюю ночь не только весело, но и с романтическим продолжением, то стоит отдать предпочтение более легким напиткам, — говорит Евгений Мельник.
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В качестве аперитива специалист советует бокал шампанского. Его игристые пузырьки, приятная беседа и возможность потанцевать создают легкую и непринужденную атмосферу, а также способствуют выработке гормонов радости, которые, как известно, положительно влияют на либидо. Главное — не злоупотреблять количеством, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

А вот при выборе вина, по мнению сексолога, стоит отдать предпочтение красному. Именно в нем содержатся полифенолы — соединения, известные своим свойством повышать либидо.

— Красное вино нередко рекомендуют даже мужчинам с эректильной дисфункцией, что подтверждает его положительное влияние на репродуктивную систему, — добавляет уфимский психолог.
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Так что, если стоит выбор между белым и красным вином, и вы хотите сделать вечер более страстным, выбор очевиден — красное. Ну, а что делать, если вы решили встретить Новый год в трезвом состоянии? Не стоит отчаиваться, ведь те же самые полифенолы, которые содержатся в красном вине, присутствуют и в других продуктах.

— Не забывайте про фрукты: яблоки, гранат, инжир, ягоды. Овощи, такие как чеснок, капуста и брокколи, также будут полезны. И, конечно же, не стоит забывать про зеленый чай и черный шоколад — они тоже помогут вам создать нужную атмосферу, — резюмировал Евгений Мельник.

Как ранее сообщал Mkset, сексолог из Уфы рассказал о том, как правильно подобранный подарок способен не только поднять настроение, но и усилить женское либидо.

Напоминаем, Минздрав предупреждает: чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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