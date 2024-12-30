Афродизиаки на новогоднем столе: какие напитки повышают либидо

Так что, если стоит выбор между белым и красным вином, и вы хотите сделать вечер более страстным, выбор очевиден — красное. Ну, а что делать, если вы решили встретить Новый год в трезвом состоянии? Не стоит отчаиваться, ведь те же самые полифенолы, которые содержатся в красном вине, присутствуют и в других продуктах.