Жадность довела до реанимации голодного жителя Башкирии

При осмотре в ЖКТ мужчины обнаружили шар. Было принято решение о хирургическом вмешательстве. В конце концов, из желудка пожилого горожанина вытащили целый абрикос. Именно из-за него у мужчины образовалась острая кишечная непроходимость. Сейчас пенсионер уже избавлен от страданий.