Жадность довела до реанимации голодного жителя Башкирии

Posted 29 декабря, 08:48
Published 29 декабря, 08:48
Modified 29 декабря, 19:47
Updated 29 декабря, 19:47
В городскую больницу поступил 65-летний местный житель. Пенсионер жаловался на сильные боли в желудке и рвоту после застолья с гостями. Самолечение облегчения не принесло. Пришлось ехать к дежурным врачам.
При осмотре в ЖКТ мужчины обнаружили шар. Было принято решение о хирургическом вмешательстве. В конце концов, из желудка пожилого горожанина вытащили целый абрикос. Именно из-за него у мужчины образовалась острая кишечная непроходимость. Сейчас пенсионер уже избавлен от страданий.