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Posted 29 декабря, 08:48

Published 29 декабря, 08:48

Modified 29 декабря, 19:47

Updated 29 декабря, 19:47

Житель Башкирии попал в больницу из-за абрикоса

Жадность довела до реанимации голодного жителя Башкирии

29 декабря 2024, 08:48
Фото: 1MI.

Житель Башкирии попал в больницу из-за абрикоса

В Сибае мужчина лёг под скальпель из-за проглоченного целиком фрукта — пишут Telegram-каналы в воскресенье, 29 декабря.

В городскую больницу поступил 65-летний местный житель. Пенсионер жаловался на сильные боли в желудке и рвоту после застолья с гостями. Самолечение облегчения не принесло. Пришлось ехать к дежурным врачам.

При осмотре в ЖКТ мужчины обнаружили шар. Было принято решение о хирургическом вмешательстве. В конце концов, из желудка пожилого горожанина вытащили целый абрикос. Именно из-за него у мужчины образовалась острая кишечная непроходимость. Сейчас пенсионер уже избавлен от страданий.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе хирурги предотвратили потерю ноги у пожилой пациентки.

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