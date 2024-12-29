Второй сезон «Игры в кальмара» неинтересен уфимцам

Posted 29 декабря, 14:51
Published 29 декабря, 14:51
Modified 29 декабря, 19:07
Updated 29 декабря, 19:07
За сутки с начала опроса среди читателей явный интерес к сериалу выразили чуть более четверти респондентов — из участников пороса 27% признались, что «ждут с нетерпением» момента, когда наконец смогут посмотреть долгожданный второй сезон южнокорейского хита. Вероятнее всего, заниматься этим уфимцы будут на новогодних праздниках. Ведь сериал «Игра в кальмара — 2» можно смотреть онлайн.
Осторожный интерес выразили 12% читателей: «Возможно, посмотрю, но не уверен». При этом 4% сериал, судя по всему, разочаровал настолько, что с продолжением них уже всё понятно. Такая доля читателей проголосовала за вариант «Мне хватило первого сезона».
Между тем большая часть респондентов (57%) и вовсе не проявила никакого внимания к сериалу, ответив, что «не интересуется таким».
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии семья назвала сына в честь османского султана Селима I Явуза «Грозного», роль которого исполнялась в известном турецком сериале «Великолепный век» (16+).