Второй сезон «Игры в кальмара» неинтересен уфимцам

За сутки с начала опроса среди читателей явный интерес к сериалу выразили чуть более четверти респондентов — из участников пороса 27% признались, что «ждут с нетерпением» момента, когда наконец смогут посмотреть долгожданный второй сезон южнокорейского хита. Вероятнее всего, заниматься этим уфимцы будут на новогодних праздниках. Ведь сериал «Игра в кальмара — 2» можно смотреть онлайн.