Волна автопожаров прокатилась по Башкирии

Охваченную пламенем «Калину» местные жители заметили на улице Победы, сразу вызвав огнеборцев. Спасатели оперативно сумели потушить пожар, однако к этому моменту кузов уже сильно повредился. Восстановлению он подлежит едва ли. Кроме того, сильно пострадал и моторный отсек.