Волна автопожаров прокатилась по Башкирии

Posted 29 декабря, 08:40
Published 29 декабря, 08:40
Modified 29 декабря, 19:45
Updated 29 декабря, 19:45
Охваченную пламенем «Калину» местные жители заметили на улице Победы, сразу вызвав огнеборцев. Спасатели оперативно сумели потушить пожар, однако к этому моменту кузов уже сильно повредился. Восстановлению он подлежит едва ли. Кроме того, сильно пострадал и моторный отсек.
Людей в машине, к счастью, не было. Обошлось без жертв. Что привело к пожару — выясняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сгорела отечественная «Лада Веста», принадлежавшая местной автошколе.