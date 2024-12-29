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Posted 29 декабря, 08:40

Published 29 декабря, 08:40

Modified 29 декабря, 19:45

Updated 29 декабря, 19:45

В Нефтекамске сгорела «Лада»

Волна автопожаров прокатилась по Башкирии

29 декабря 2024, 08:40
Фото: МЧС.

В Нефтекамске сгорела «Лада»

Пожар в Нефтекамске уничтожил отечественный автомобиль, сообщили в МЧС Башкирии в воскресенье, 29 декабря.

Охваченную пламенем «Калину» местные жители заметили на улице Победы, сразу вызвав огнеборцев. Спасатели оперативно сумели потушить пожар, однако к этому моменту кузов уже сильно повредился. Восстановлению он подлежит едва ли. Кроме того, сильно пострадал и моторный отсек.

Людей в машине, к счастью, не было. Обошлось без жертв. Что привело к пожару — выясняется.

В Уфе сгорела учебная машина
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе сгорела отечественная «Лада Веста», принадлежавшая местной автошколе.

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