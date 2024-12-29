Уфимцев просят не кормить бродяг

Posted 29 декабря, 11:06
Published 29 декабря, 11:06
Modified 29 декабря, 20:02
Updated 29 декабря, 20:02
По словам чиновника, за 2024 год на территории муниципалитета удалось поймать 717 бродяг. Напомним, согласно нормам законодательства, каждому такому животному при поимке проводят чипизацию и стерилизацию (либо кастрацию), а также вакцинацию. Если животное не проявляет агрессии к людям — выпускают в ареол привычного обитания на городских улицах.
В публикации глава районной администрации Антон Тарасов попросил местных жителей не подкармливать бездомных собак, а вместо этого сообщать бродягах в компетентные службы Уфы.