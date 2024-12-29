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Posted 29 декабря, 11:06

Published 29 декабря, 11:06

Modified 29 декабря, 20:02

Updated 29 декабря, 20:02

В Дёмском районе Уфы поймали 717 собак

Уфимцев просят не кормить бродяг

29 декабря 2024, 11:06
Фото: 1MI.

В Дёмском районе Уфы поймали 717 собак

Глава Дёмского района башкирской столицы Антон Тарасов в воскресенье, 29 декабря, отчитался о работе по отлову бездомных собак

По словам чиновника, за 2024 год на территории муниципалитета удалось поймать 717 бродяг. Напомним, согласно нормам законодательства, каждому такому животному при поимке проводят чипизацию и стерилизацию (либо кастрацию), а также вакцинацию. Если животное не проявляет агрессии к людям — выпускают в ареол привычного обитания на городских улицах.

В публикации глава районной администрации Антон Тарасов попросил местных жителей не подкармливать бездомных собак, а вместо этого сообщать бродягах в компетентные службы Уфы.

Черниковка лидирует по жестокому обращению с животными
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Ранее Mkset рассказывал о жестоком обращении с животными в уфимском микрорайоне Черниковка.

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