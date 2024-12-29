Уфимцам дешевая красная икра может только сниться

Posted 29 декабря, 14:27
Published 29 декабря, 14:27
Modified 29 декабря, 19:08
Updated 29 декабря, 19:08
По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, упомянутая динамика розничных цен стала прослеживаться в декабре 2024 года.
Зверев уверен, что связаны показатели со спадом потребительской активности. Кроме прочего, она продиктована тем, что цены на икру преодолели «психологическую границу» — то есть порог, после которого покупатели скорее откажутся приобретать товар, чем заплатят больше обычного. Он составил ₽10 тысяч за 1 кг.
Если верить словам президента ВАРПЭ, россияне, решившие сэкономить на икре, купив её раньше, на самом деле переплатили.
— Сейчас, когда спрос не такой высокий, и россияне наконец поняли, что дефицита нет, цены стабилизируются, — утверждает Зверев.
Проверить утверждения эксперта можно по данным на сайтах торговых сетей, действующих в Уфе и Башкирии. Для расчётов будут браться цены на 11 декабря (тогда Mkset также проводил исследование о ценах на икру в регионе) и 29 декабря.
В «Пятёрочке» икра «Тунгутун» (90 г) стоит ₽875, при этом 11 декабря её можно было купить за ₽699 (₽849 без скидки). На 4 декабря стоимость икры той же марки составляла ₽649.
На полках «Ашана» можно найти икру «Русское море» (500 г). За декабрь цена позиции не изменилась и по-прежнему составляет ₽7149. Причём в ноябре купить ту же баночку можно было за ₽6799.
Рассмотрим ещё одну позицию в той же сети — икра нерки «Камчатское море» (90 г). Цена на 11 декабря — ₽999, а на 29 декабря — уже ₽1029.
Таким образом, ситуация с ценами на икру в России к Новому году показывает весьма неоднозначные тенденции. Несмотря на предпосылки для падения цен, как минимум на локальных рынках, таких как уфимский, наблюдаются повсеместные исключения из данных эксперта.