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Posted 29 декабря, 14:27

Published 29 декабря, 14:27

Modified 29 декабря, 19:08

Updated 29 декабря, 19:08

В Башкирии дорожает красная икра вопреки общероссийскому снижению цен

Уфимцам дешевая красная икра может только сниться

29 декабря 2024, 14:27
Фото: 1MI.

В Башкирии дорожает красная икра вопреки общероссийскому снижению цен

В России с ослаблением предновогоднего ажиотажа стала дешеветь красная зернистая икра, падение цен на деликатес прокомментировал ТАСС эксперт Герман Зверев — в воскресенье, 29 декабря; Mkset изучил предложения уфимских торговых сетей и выяснил, как обстоят дела на башкортостанском рынке.

Падение цен на икру в России

По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, упомянутая динамика розничных цен стала прослеживаться в декабре 2024 года.

Зверев уверен, что связаны показатели со спадом потребительской активности. Кроме прочего, она продиктована тем, что цены на икру преодолели «психологическую границу» — то есть порог, после которого покупатели скорее откажутся приобретать товар, чем заплатят больше обычного. Он составил ₽10 тысяч за 1 кг.

Если верить словам президента ВАРПЭ, россияне, решившие сэкономить на икре, купив её раньше, на самом деле переплатили.

— Сейчас, когда спрос не такой высокий, и россияне наконец поняли, что дефицита нет, цены стабилизируются, — утверждает Зверев.

А что на самом деле?

Проверить утверждения эксперта можно по данным на сайтах торговых сетей, действующих в Уфе и Башкирии. Для расчётов будут браться цены на 11 декабря (тогда Mkset также проводил исследование о ценах на икру в регионе) и 29 декабря.

В «Пятёрочке» икра «Тунгутун» (90 г) стоит ₽875, при этом 11 декабря её можно было купить за ₽699 (₽849 без скидки). На 4 декабря стоимость икры той же марки составляла ₽649.

На полках «Ашана» можно найти икру «Русское море» (500 г). За декабрь цена позиции не изменилась и по-прежнему составляет ₽7149. Причём в ноябре купить ту же баночку можно было за ₽6799.

Рассмотрим ещё одну позицию в той же сети — икра нерки «Камчатское море» (90 г). Цена на 11 декабря — ₽999, а на 29 декабря — уже ₽1029.

Таким образом, ситуация с ценами на икру в России к Новому году показывает весьма неоднозначные тенденции. Несмотря на предпосылки для падения цен, как минимум на локальных рынках, таких как уфимский, наблюдаются повсеместные исключения из данных эксперта.

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