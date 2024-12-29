Уфимский живодёр сбросил кота с девятого этажа

Posted 29 декабря, 13:39
Published 29 декабря, 13:39
Modified 29 декабря, 19:24
Updated 29 декабря, 19:24
Соседи утверждает, что один из жильцов дома в «Зелёной Роще», по улице Караидельской, совершил ужасное с питомцем в состоянии опьянения. Мужчина якобы ударил своего кота о стену, после чего выкинул из окна девятого этажа.
В доказательство уфимцы привели кадры из подъезда. На них видно, как мужчина грубо подбирает кота за шкирку, после чего куда-то уносит. Других моментов жестокого обращения камера не зафиксировала.
Что могло послужить причиной поступка — неясно. Возможно, кот убежал из квартиры уфимца, а тот в приступе гнева решил избавиться от надоедливого питомца. Так или иначе, соседи обратились в полицию. В МВД информацию пока не комментировали.