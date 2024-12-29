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Posted 29 декабря, 13:39

Published 29 декабря, 13:39

Modified 29 декабря, 19:24

Updated 29 декабря, 19:24

Кота выбросили из высотки в Уфе

Уфимский живодёр сбросил кота с девятого этажа

29 декабря 2024, 13:39
Фото: UTV / Telegram.

Кота выбросили из высотки в Уфе

В столице Башкирии мужчина жестоко расправился с домашним любимцем, сообщает UTV в воскресенье, 29 декабря.

Соседи утверждает, что один из жильцов дома в «Зелёной Роще», по улице Караидельской, совершил ужасное с питомцем в состоянии опьянения. Мужчина якобы ударил своего кота о стену, после чего выкинул из окна девятого этажа.

В доказательство уфимцы привели кадры из подъезда. На них видно, как мужчина грубо подбирает кота за шкирку, после чего куда-то уносит. Других моментов жестокого обращения камера не зафиксировала.

Что могло послужить причиной поступка — неясно. Возможно, кот убежал из квартиры уфимца, а тот в приступе гнева решил избавиться от надоедливого питомца. Так или иначе, соседи обратились в полицию. В МВД информацию пока не комментировали.

Уфимцев просят не кормить бродяг
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Дёмском районе Уфы за год удалось отловить 717 бродячих собак.

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