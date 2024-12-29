Уфимский бизнесмен пойман на крупном мошенничестве

Posted 29 декабря, 13:40
Published 29 декабря, 13:40
Modified 29 декабря, 19:22
Updated 29 декабря, 19:22
Утверждается, что руководство фирмы, когда продавало 100% долю в уставном капитале, занизили её стоимость через сокрытие имущества. Позже компанию якобы выкупили аффилированные лица.
Экс-руководителя предприятия задержали, против него расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как минимум 26 февраля 2025 года он пробудет под стражей.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выпустили из СИЗО под домашний арест экс-начальнице финансового отдела башкортостанского УФСИН. Ранее её обвинили в присвоении премий.