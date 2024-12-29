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Posted 29 декабря, 13:40

Published 29 декабря, 13:40

Modified 29 декабря, 19:22

Updated 29 декабря, 19:22

Уфимский бизнесмен пойман на крупном мошенничестве

Уфимский бизнесмен пойман на крупном мошенничестве

29 декабря 2024, 13:40
Фото: 1MI.
Экс-руководителя ООО «Служба заказчика» поместили в СИЗО до конца февраля 2025 года за махинации на торгах, сообщают СМИ в воскресенье, 29 декабря.

Утверждается, что руководство фирмы, когда продавало 100% долю в уставном капитале, занизили её стоимость через сокрытие имущества. Позже компанию якобы выкупили аффилированные лица.

Экс-руководителя предприятия задержали, против него расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как минимум 26 февраля 2025 года он пробудет под стражей.

Воровку премий отпустили домой на Новый год в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе выпустили из СИЗО под домашний арест экс-начальнице финансового отдела башкортостанского УФСИН. Ранее её обвинили в присвоении премий.

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