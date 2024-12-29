У самолёта Сургут — Уфа треснуло стекло

У самолёта модели «Боинг 738» обнаружили растрескивание внешнего лобового стекла со стороны пилотов. Стоит заметить, что если у самолёта обнаружена трещина на внешнем стекле, это не всегда означает, что рейс подлежит отмене — в случаях, когда она не затрагивает внутренние слои, безопасность не считается критически нарушенной.