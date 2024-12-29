У самолёта Сургут — Уфа треснуло стекло

Posted 29 декабря, 16:35
Published 29 декабря, 16:35
Modified 29 декабря, 18:35
Updated 29 декабря, 18:35
У самолёта модели «Боинг 738» обнаружили растрескивание внешнего лобового стекла со стороны пилотов. Стоит заметить, что если у самолёта обнаружена трещина на внешнем стекле, это не всегда означает, что рейс подлежит отмене — в случаях, когда она не затрагивает внутренние слои, безопасность не считается критически нарушенной.
В случае с самолётом Сургут — Уфа также не было принято решение отложить полёт. Несмотря на небольшое повреждение, перелёт был проведён без нареканий, а сигналов срочности экипаж не подавал.
Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский аэропорт им. Мустая Карима на период зимних праздников запустил дополнительне рейсы.