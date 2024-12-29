mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 16:35

Published 29 декабря, 16:35

Modified 29 декабря, 18:35

Updated 29 декабря, 18:35

Самолет Сургут — Уфа лопнул в полёте

У самолёта Сургут — Уфа треснуло стекло

29 декабря 2024, 16:35
Фото: 1MI.

Самолет Сургут — Уфа лопнул в полёте

Пугающий инцидент произошёл с воздушным судном, державшим курс на Уфу, прямо в небе сообщает Telegram-канал Aviaincident в воскресенье, 29 декабря.

У самолёта модели «Боинг 738» обнаружили растрескивание внешнего лобового стекла со стороны пилотов. Стоит заметить, что если у самолёта обнаружена трещина на внешнем стекле, это не всегда означает, что рейс подлежит отмене — в случаях, когда она не затрагивает внутренние слои, безопасность не считается критически нарушенной.

В случае с самолётом Сургут — Уфа также не было принято решение отложить полёт. Несмотря на небольшое повреждение, перелёт был проведён без нареканий, а сигналов срочности экипаж не подавал.

Уфимцы массово улетают из города на Новый год
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что уфимский аэропорт им. Мустая Карима на период зимних праздников запустил дополнительне рейсы.

Читайте также:
Уфимский самолёт отказался вылетать из аэропортаПьяный лихач лишил Башкирию Нового годаОбезумевший «Лексус» чуть не раздавил уфимку
#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Самолёт#Мелеуз#Янаул#Инциденты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика