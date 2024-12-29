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Posted 29 декабря, 10:06

Published 29 декабря, 10:06

Modified 29 декабря, 19:59

Updated 29 декабря, 19:59

Цены на весь бензин выросли в Уфе

Цены на бензин резко взлетели в Уфе

29 декабря 2024, 10:06
Фото: 1MI.

Цены на весь бензин выросли в Уфе

Неприятный сюрприз устроили водителям перед Новым годом — в Башкирии подорожали все виды автомобильного топлива в воскресенье, 29 декабря.

Новые цены на заправках в Уфе оказались следующими:

  • АИ-100 — ₽80,65;
  • АИ-95 — ₽57,3;
  • АИ-95 «Евро 6» — ₽57,3;
  • ATUM-95 — ₽58,35;
  • ATUM-96 — ₽58,35;
  • АИ-92 — ₽53,65;
  • ATUM-92 — ₽54,75.

Отметим, что по итогам 2024 года бензин на заправках Башкирии подорожал на 10-15%. И до конца года может произойти очередное переписывание ценников на заправках в Уфе и других населенных пунктах Башкортостана.

Взлёт цен на бензин ожидают в Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в 2025 году эксперты прогнозируют увеличение стоимости автомобильного топлива в районе 20%. Специалисты связывают такую динамику с ростом тарифов «Транснефти» и повышением налоговых отчислений на 4,7%.

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