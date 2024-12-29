Цены на бензин резко взлетели в Уфе

Posted 29 декабря, 10:06
Published 29 декабря, 10:06
Modified 29 декабря, 19:59
Updated 29 декабря, 19:59
Новые цены на заправках в Уфе оказались следующими:
Отметим, что по итогам 2024 года бензин на заправках Башкирии подорожал на 10-15%. И до конца года может произойти очередное переписывание ценников на заправках в Уфе и других населенных пунктах Башкортостана.
Ранее Mkset сообщал о том, что в 2025 году эксперты прогнозируют увеличение стоимости автомобильного топлива в районе 20%. Специалисты связывают такую динамику с ростом тарифов «Транснефти» и повышением налоговых отчислений на 4,7%.