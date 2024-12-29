Семейная ипотека не снизит цены на квартиры в Уфе

Posted 29 декабря, 20:59
Published 29 декабря, 20:59
Modified 29 декабря, 21:06
Updated 29 декабря, 21:06
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин проводил прямой эфир «Итоги года». Это была пресс-конференция, совмещенная с «Прямой линией». К президенту России обратилась молодая семья. Пара посетовала на то, что банки не дают семейную ипотеку, так как у них якобы кончился лимит на выдачу таких жилищных кредитов. Владимир Путин раскритиковал и своих подчиненных, и банкиров, указав, что никаких лимитов по семейной ипотеке быть не должно.
Правительство России оперативно взяло вопрос в разработку и в течение недели рапортовало, что имели место технические накладки и недопонимание процесса у его сторон. Впрочем, понять «недопонимание» банков можно: бизнес не хочет терять свой навар на высоких процентах, выдавая дешевые кредиты. Свое «фи» семейной ипотеке давно сказали и риэлторы, и застройщики — им такая программа поддержки молодых пар с детьми тоже не в радость. И торговцы недвижимостью считают, что семейная ипотека не сделает жилье доступнее.
По новым правилам программы жилищный кредит могут получить:
Процентная ставка по программе составит 6% годовых для всех регионов России (последнее исключение составлял Дальний Восток, где ставка была 5%). Первоначальный взнос остается на уровне 20% от стоимости недвижимости. Максимальный размер кредита под льготные условия: 12 млн рублей в Москве и области, и 6 млн рублей в остальных регионах. Важно, что в рамках программы можно взять только один жилищный кредит, учитывающий ранее выданные льготные ипотеки.
Программа будет действовать до 2030 года, вместо прежнего срока окончания 1 июля 2024 года.
Введение новых условий для семейной ипотеки в 2025 году мало скажется на ценах на квартиры, в том числе, и в Уфе. Новости о семейной ипотеке из Кремля и отмена лимитов не приведут к обвалу цен. Наоборот, ожидается рост стоимости квартир. Так считают эксперты рынка недвижимости.
— Отмена лимитов по семейной ипотеке — это, безусловно, позитивный сигнал. Она может поддержать спрос в массовом сегменте, но вряд ли значительно изменит ситуацию в целом. Пока ключевая ставка остается на уровне 21%, ставки по ипотеке будут высокими (около 27-29%). Многие эксперты сейчас сходятся во мнении, что ставка может снизится, но нескоро. Каких-то серьезных изменений раньше лета 2025 года ждать не стоит. Люди сейчас большее предпочтение отдают рассрочкам, в том числе от застройщиков. В элитном сегменте недвижимости такие предложения даже могут подразумевать депозитарный функционал.
На мой взгляд, отмена в некоторой мере простимулирует объем ипотечных сделок, но актуальность рассрочек не изменится, как минимум на протяжение первой половины 2025 года. В элитном сегменте ситуация другая: ипотека там менее распространена, поэтому влияние ключевой ставки не так заметно. В массовых сегментах цены, скорее всего, останутся стабильными или могут незначительно вырасти. Например, ожидается, что стоимость квадратного метра в новостройках увеличится в пределах 10%. На вторичном рынке, вероятно, цены останутся на уровне текущего года. В элитном сегменте, из-за ограниченного предложения и низкой зависимости от ипотеки, цены продолжат расти.
На спрос влияет нестабильный курс рубля, инфляция и прогнозируемый рост цен на стройматериалы (на 20-30%). Спрос могут стимулировать скидки и акции от застройщиков. В этом году мы могли наблюдать тенденцию как прямого снижения цен, так и пакетных предложений с паркоместами или ремонтом от застройщика. Обвала рынка по типу американского кризиса 2008 года, по моему мнению, ожидать не стоит. Как минимум, потому что в России ипотечный рынок устроен иначе, и доля ипотечных кредитов в общем объеме сделок несколько ниже, — считает Елена Юргенева, руководитель бутика элитной недвижимости Alpha Star Properties.
Своими прогнозами на ситуацию с ценами на недвижимость и ближайшее будущее семейной ипотеки по новым условиям в 2025 году дал столичный бизнесмен Руслан Комаров, основатель агентства «РусЛэнд».
Ипотечные ставки, вероятнее всего, останутся под влиянием решений Центрального банка. На последнем заседании в декабре изменений ключевой ставки не произошло, что может свидетельствовать о попытке стабилизации инфляции. После октябрьского повышения ставки годовая инфляция снизилась до 8,5%, однако в ноябре незначительно выросла до 8,8%.
Если инфляция останется на уровне около 9% и ЦБ не увидит признаков её замедления, возможно дальнейшее повышение ставки.
Цены на новостройки продолжают расти, что связано с увеличением себестоимости строительства и сезонными колебаниями спроса. Осенью 2024 года многие застройщики подняли цены, но в декабре предложили скидки до 25%, чтобы стимулировать продажи перед затишьем в январе и феврале. Думаю, что весной цены вернутся к осенним значениям с небольшой инфляционной корректировкой.
На вторичном рынке динамика цен тесно связана с первичным. По данным ЦБ, разрыв между стоимостью нового и вторичного жилья достигает 42%. Вероятно, в будущем этот разрыв сократится за счёт роста цен на вторичку. В декабре, традиционно месяце высокого спроса, собственники нередко завышают цены без достаточного обоснования, что может привести к затягиванию сделки до весны. Весной же цены, как правило, стабилизируются на осеннем уровне.
Отдельно стоит отметить, что в начале года аналитики могут заявлять о «падении цен». Однако это не является реальным снижением стоимости. Собственники будут вынуждены снижать цены до осенних значений.
Предложение на вторичном рынке постепенно сокращается с лета 2024 года. Это делает рынок более благоприятным для продавцов, так как меньшее количество объектов уменьшает возможности для торга. Однако многие собственники упускают этот момент, ошибочно полагая, что найти покупателя сейчас сложно.
Говорить об ипотечном пузыре, аналогичном кризису 2008 года в США, пока рано. Российская банковская система и механизмы регулирования значительно отличаются, что снижает вероятность подобного сценария.
С помощью программы «Семейная ипотека» можно приобретать жилье в новых жилых комплексах от застройщиков, а также индивидуальные дома с прилегающим земельным участком. Как сообщили в пресс-службе государственной компании «Дом.РФ», по обновленным условиям кредитование на строительство частного дома возможно только если проект выполняется в соответствии с 214-ФЗ или через договор подряда с организацией, использующей эскроу-счета. Обратите внимание, что само строительство может осуществляться с применением как домокомплектов, так и стандартных проектов, уточнили в институте жилищного развития.
Владимир Путин потребовал расширения действия программы льготного жилищного кредитования и на «вторичку», но только в тех регионах, где строят мало новых домов. Их перечень еще формируется, но уже понятно, что растущие как грибы после дождя небоскребы в Уфе автоматом вычеркивают Башкирию из этого списка.
Попробуем рассчитать стоимость семейной ипотеки в Уфе, прикинем первоначальный взнос и переплату по жилищному кредиту. Для этого возьмем условия одного из банков, работающего в 2024 году с программой.
Применим ипотечный калькулятор к условиям «Сбербанка»:
Для покупки выберем квартиру в новостройке — в ЖК «Цветы Башкирии». Сам застройщик предлагает ипотечную ставку от 4,6%, но с жесткими условиями. Причем, их сообщают только по заявке. Нас интересует двухкомнатная квартира в «Цветах Башкирии» площадью 54,7 м². Ее нам готовы продать за ₽7 383 150. Открываем калькулятор по семейной ипотеке. Первоначальный взнос на квартиру в Уфе по семейной ипотеке составит ₽1 487 400. Сумма жилищного кредита, который придется платить 30 лет, составит ₽5 912 600. Ежемесячный платеж — ₽35 449. Переплата по семейной ипотеке составит ₽6 847 779.