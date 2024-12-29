Семейная ипотека не снизит цены на квартиры в Уфе

Правительство России оперативно взяло вопрос в разработку и в течение недели рапортовало, что имели место технические накладки и недопонимание процесса у его сторон. Впрочем, понять «недопонимание» банков можно: бизнес не хочет терять свой навар на высоких процентах, выдавая дешевые кредиты. Свое «фи» семейной ипотеке давно сказали и риэлторы, и застройщики — им такая программа поддержки молодых пар с детьми тоже не в радость. И торговцы недвижимостью считают, что семейная ипотека не сделает жилье доступнее.