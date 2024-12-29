«Салават Юлаев» просит денег у Хабирова

Руководитель клуба указал на то, что у «Салавата» уже как минимум «два года есть проблемы». Баширов указал на то, что у него состоялся разговор с руководителем региона Радием Хабировым. Тот, в свою очередь, «понял, что [денежные] резервы [клуба] кончились» и согласился помочь клубу.