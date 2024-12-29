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Posted 29 декабря, 15:38

Published 29 декабря, 15:38

Modified 29 декабря, 19:04

Updated 29 декабря, 19:04

ХК «Салават Юлаев» столкнулся с финансовыми трудностями

«Салават Юлаев» просит денег у Хабирова

29 декабря 2024, 15:38
Фото: mkset.ru.

ХК «Салават Юлаев» столкнулся с финансовыми трудностями

Сюжет
Радий Хабиров
Гендиректор «СЮ» Ринат Баширов сообщил о «непростой финансовой ситуации», в которой оказалась команда — стало известно в воскресенье, 29 декабря.

Руководитель клуба указал на то, что у «Салавата» уже как минимум «два года есть проблемы». Баширов указал на то, что у него состоялся разговор с руководителем региона Радием Хабировым. Тот, в свою очередь, «понял, что [денежные] резервы [клуба] кончились» и согласился помочь клубу.

Напомним, в октябре 2024 года «Салават Юлаев» оказался в центре скандала из-за задержек по зарплате своим игрокам. Дошло до того, что члены клуба отказывались выходить на лёд, требуя решить вопрос с долгами.

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»
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Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» вышел победителем из матча с «Северсталью».

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