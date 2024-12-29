«Салават Юлаев» просит денег у Хабирова

Posted 29 декабря, 15:38
Published 29 декабря, 15:38
Modified 29 декабря, 19:04
Updated 29 декабря, 19:04
Руководитель клуба указал на то, что у «Салавата» уже как минимум «два года есть проблемы». Баширов указал на то, что у него состоялся разговор с руководителем региона Радием Хабировым. Тот, в свою очередь, «понял, что [денежные] резервы [клуба] кончились» и согласился помочь клубу.
Напомним, в октябре 2024 года «Салават Юлаев» оказался в центре скандала из-за задержек по зарплате своим игрокам. Дошло до того, что члены клуба отказывались выходить на лёд, требуя решить вопрос с долгами.