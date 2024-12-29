Российский чиновник ушел на СВО после стрельбы в подростка

Ранее сообщалось, что глава одного из посёлков области вломился в дом 15-летнего подростка с огнестрельным оружием. По данным СМИ, молодой человек состоял в интимных отношениях с его 12-летней дочерью. Не обнаружив малолетнего ловеласа в квартире, чиновник выстрелил в потолок. На шум приехали оперативные службы и задержали дебошира.