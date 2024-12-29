Российский чиновник ушел на СВО после стрельбы в подростка

Posted 29 декабря, 08:46
Published 29 декабря, 08:46
Modified 29 декабря, 19:45
Updated 29 декабря, 19:45
Ранее сообщалось, что глава одного из посёлков области вломился в дом 15-летнего подростка с огнестрельным оружием. По данным СМИ, молодой человек состоял в интимных отношениях с его 12-летней дочерью. Не обнаружив малолетнего ловеласа в квартире, чиновник выстрелил в потолок. На шум приехали оперативные службы и задержали дебошира.
Свою вину злоумышленник в итоге признал. Сельский мэр написал увольнительную и заявил о желании отправиться служить в зону спецоперации, чтобы «искупить вину».
Ранее Mkset сообщал о том, что суд отказал депутату из Башкирии Алексею Локотченко в переводе на домашний арест — ранее чиновника задержали по обвинению во взяточничестве.