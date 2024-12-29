Робин Гуда посадили в Башкирии

Posted 29 декабря, 08:53
Published 29 декабря, 08:53
Modified 29 декабря, 19:49
Updated 29 декабря, 19:49
За «благородное» дело ограбления азартного автомата преступники взялись в мае 2024 года. С сообщником, которого стражи порядка всё ещё не нашли, нефтекамец наклонял будки с кран-машинами и доставал оттуда призы — мягкие игрушки. Одного захода злоумышленникам не хватило, уже спустя несколько часов преступники вернулись на то же место и повторили деяние. Свою добычу они раздавали случайным несовершеннолетним прохожим.
Всего мужчинам удалось похитить товара на ₽4,2 тысячи. Вскоре злоумышленника задержали. Тот пошёл на сотрудничество со следствием и возместил ущерб. При вынесении приговора учёл суд и то, что у мужчины на иждивении находились двое детей. Горожанина приговорили к году лишения свободы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор четвертым нефтекамцам, похитившим резервные трубопроводы.