Робин Гуда посадили в Башкирии

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Posted 29 декабря, 08:53

Published 29 декабря, 08:53

Modified 29 декабря, 19:49

Updated 29 декабря, 19:49

Житель Башкирии воровал игрушки из игрового автомата

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29 декабря 2024, 08:53
Фото: 1MI.

Житель Башкирии воровал игрушки из игрового автомата

В Нефтекамске группа мужчин опустошала «хватайку» в супермаркете — об этом пишет объединённая пресс-служба судов Башкортостана в воскресенье, 29 декабря.

За «благородное» дело ограбления азартного автомата преступники взялись в мае 2024 года. С сообщником, которого стражи порядка всё ещё не нашли, нефтекамец наклонял будки с кран-машинами и доставал оттуда призы — мягкие игрушки. Одного захода злоумышленникам не хватило, уже спустя несколько часов преступники вернулись на то же место и повторили деяние. Свою добычу они раздавали случайным несовершеннолетним прохожим.

Всего мужчинам удалось похитить товара на ₽4,2 тысячи. Вскоре злоумышленника задержали. Тот пошёл на сотрудничество со следствием и возместил ущерб. При вынесении приговора учёл суд и то, что у мужчины на иждивении находились двое детей. Горожанина приговорили к году лишения свободы.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии вынесли приговор четвертым нефтекамцам, похитившим резервные трубопроводы.

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