Робин Гуда посадили в Башкирии

За «благородное» дело ограбления азартного автомата преступники взялись в мае 2024 года. С сообщником, которого стражи порядка всё ещё не нашли, нефтекамец наклонял будки с кран-машинами и доставал оттуда призы — мягкие игрушки. Одного захода злоумышленникам не хватило, уже спустя несколько часов преступники вернулись на то же место и повторили деяние. Свою добычу они раздавали случайным несовершеннолетним прохожим.