Пьяный лихач лишил Башкирию Нового года

Posted 29 декабря, 11:49
Published 29 декабря, 11:49
Modified 29 декабря, 20:08
Updated 29 декабря, 20:08
Ранее Mkset сообщал о том, что в Мишкино пьяный водитель «Ауди» на большой скорости влетел в новогодние инсталляции, частично их разрушив.
Как можно понять по кадрам от первого лица, в автомобиле находились как минимум трое человек. Один из ехавших в машине в какой-то момент попросил водителя остановиться, однако тот, судя по всему, от опьянения то ли не сумел найти педаль, то ли не оценил обстановку на дороге. В конце концов, иномарка влетает прямо в ледяные скульптуры.