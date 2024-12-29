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Posted 29 декабря, 11:49

Published 29 декабря, 11:49

Modified 29 декабря, 20:08

Updated 29 декабря, 20:08

ДТП в ледовом городке Башкирии попало на видео

Пьяный лихач лишил Башкирию Нового года

29 декабря 2024, 11:49
Фото: МВД по РБ.

ДТП в ледовом городке Башкирии попало на видео

Telegram-каналы в воскресенье, 29 декабря, публикуют запись момента аварии с ледовом городке.

Ранее Mkset сообщал о том, что в Мишкино пьяный водитель «Ауди» на большой скорости влетел в новогодние инсталляции, частично их разрушив.

Видео: МВД по РБ.

Как можно понять по кадрам от первого лица, в автомобиле находились как минимум трое человек. Один из ехавших в машине в какой-то момент попросил водителя остановиться, однако тот, судя по всему, от опьянения то ли не сумел найти педаль, то ли не оценил обстановку на дороге. В конце концов, иномарка влетает прямо в ледяные скульптуры.

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