Пьяный лихач лишил Башкирию Нового года

Как можно понять по кадрам от первого лица, в автомобиле находились как минимум трое человек. Один из ехавших в машине в какой-то момент попросил водителя остановиться, однако тот, судя по всему, от опьянения то ли не сумел найти педаль, то ли не оценил обстановку на дороге. В конце концов, иномарка влетает прямо в ледяные скульптуры.