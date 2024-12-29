Пожарные спасли пятерых уфимцев из огня

Posted 29 декабря, 12:58
Published 29 декабря, 12:58
Modified 29 декабря, 20:07
Updated 29 декабря, 20:07
Очаг пожара возник в квартире на восьмом этаже. О сильном дыме на лестничной клетке сообщили «службе 112» соседи погорельцев. Спасатели оперативно прибыли на место и принялись ликвидировать пламя.
Несколько человек — двое детей и трое взрослых — из-за огня и дыма оказались заблокированы и не могли покинуть жилища. Их удалось вывести по лестнице огнеборцам. Всего из дома эвакуировали 135 жильцов.
По данным МЧС, произойти возгорание могло из-за точечного светильника на потолке квартиры.
— Стоит отметить, что в подъезде сработала система дымоудаления и пожарная сигнализация. Своевременная сработка данных систем позволила вовремя оповестить жильцов дома, — прокомментировали Mkset в МЧС.