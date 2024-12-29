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Posted 29 декабря, 12:58

Published 29 декабря, 12:58

Modified 29 декабря, 20:07

Updated 29 декабря, 20:07

В Уфе эвакуировали 135 человек

Пожарные спасли пятерых уфимцев из огня

29 декабря 2024, 12:58
Фото: МЧС.

В Уфе эвакуировали 135 человек

Сюжет
Дети
Пламя в воскресенье, 29 декабря, охватило жилой дом в микрорайоне Инорс, на улице Фронтовых бригад, сообщает МЧС Башкирии.

Очаг пожара возник в квартире на восьмом этаже. О сильном дыме на лестничной клетке сообщили «службе 112» соседи погорельцев. Спасатели оперативно прибыли на место и принялись ликвидировать пламя.

Несколько человек — двое детей и трое взрослых — из-за огня и дыма оказались заблокированы и не могли покинуть жилища. Их удалось вывести по лестнице огнеборцам. Всего из дома эвакуировали 135 жильцов.

По данным МЧС, произойти возгорание могло из-за точечного светильника на потолке квартиры.

— Стоит отметить, что в подъезде сработала система дымоудаления и пожарная сигнализация. Своевременная сработка данных систем позволила вовремя оповестить жильцов дома, — прокомментировали Mkset в МЧС.
Фото: МЧС
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске пламя уничтожило припаркованный автомобиль марки Lada.

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