Обезумевший «Лексус» чуть не раздавил уфимку

Инцидент случился в центре Уфы, на улице Гафури. На кадрах видно, как белое авто марки Lexus съезжает с проезжей части на тротуар, снося ограды. Рядом в этот момент проходила горожанка, которая едва не попала под колёса премиальной иномарки, однако вовремя успела отбежать. Женщину спасло, буквально, какое-то чудо.