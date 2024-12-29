Обезумевший «Лексус» чуть не раздавил уфимку

Posted 29 декабря, 11:44
Published 29 декабря, 11:44
Modified 29 декабря, 20:03
Updated 29 декабря, 20:03
Инцидент случился в центре Уфы, на улице Гафури. На кадрах видно, как белое авто марки Lexus съезжает с проезжей части на тротуар, снося ограды. Рядом в этот момент проходила горожанка, которая едва не попала под колёса премиальной иномарки, однако вовремя успела отбежать. Женщину спасло, буквально, какое-то чудо.
Сам водитель тем временем врезался в припаркованную машину, сделав участниками аварии ещё несколько транспортных средств благодаря эффекту домино.