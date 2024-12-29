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Posted 29 декабря, 11:44

Published 29 декабря, 11:44

Modified 29 декабря, 20:03

Updated 29 декабря, 20:03

Элитная иномарка устроила массовое ДТП в Уфе

Обезумевший «Лексус» чуть не раздавил уфимку

29 декабря 2024, 11:44
Фото: Mash Batash / Telegram.

Элитная иномарка устроила массовое ДТП в Уфе

В столице Башкирии ДТП с внедорожником едва не закончилось трагедией — кадры с места происшествия публикуют Telegram-каналы в воскресенье, 29 декабряю

Инцидент случился в центре Уфы, на улице Гафури. На кадрах видно, как белое авто марки Lexus съезжает с проезжей части на тротуар, снося ограды. Рядом в этот момент проходила горожанка, которая едва не попала под колёса премиальной иномарки, однако вовремя успела отбежать. Женщину спасло, буквально, какое-то чудо.

Сам водитель тем временем врезался в припаркованную машину, сделав участниками аварии ещё несколько транспортных средств благодаря эффекту домино.

Видео: Mash Batash / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске посреди улицы сгорел автомобиль «Лада Калина».

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