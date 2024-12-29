Новогодние запреты введут на дорогах Уфы

Posted 29 декабря, 11:52
Published 29 декабря, 11:52
Modified 29 декабря, 20:07
Updated 29 декабря, 20:07
Напомним, в новогоднюю ночь гуляния муниципальные власти организуют в районе Горсовета — на площадях перед Русдрамтеатром и памятником Владимиру Ленину в Уфе.
Ограничения проезда будут действовать вдоль площади и здания театра, а также на парковке перед культурным учреждением. Водителей перестанут пускать на эту территорию с 08:00 31 декабря, вновь разрешён проезд будет лишь в 03:00 1 января. Таким образом, центр Уфы перекроют для проезда менее, чем на сутки.