Новогодние запреты введут на дорогах Уфы

Ограничения проезда будут действовать вдоль площади и здания театра, а также на парковке перед культурным учреждением. Водителей перестанут пускать на эту территорию с 08:00 31 декабря, вновь разрешён проезд будет лишь в 03:00 1 января. Таким образом, центр Уфы перекроют для проезда менее, чем на сутки.