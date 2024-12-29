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Posted 29 декабря, 11:52

Published 29 декабря, 11:52

Modified 29 декабря, 20:07

Updated 29 декабря, 20:07

Центр Уфы перекроют в Новый год

Новогодние запреты введут на дорогах Уфы

29 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.

Центр Уфы перекроют в Новый год

Транспортные ограничения готовят власти башкирской столицы в связи с проведением главной городской ёлки — сообщает мэрия в воскресенье, 29 декабря.

Напомним, в новогоднюю ночь гуляния муниципальные власти организуют в районе Горсовета — на площадях перед Русдрамтеатром и памятником Владимиру Ленину в Уфе.

Ограничения проезда будут действовать вдоль площади и здания театра, а также на парковке перед культурным учреждением. Водителей перестанут пускать на эту территорию с 08:00 31 декабря, вновь разрешён проезд будет лишь в 03:00 1 января. Таким образом, центр Уфы перекроют для проезда менее, чем на сутки.

В Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе в Новый год продлят работу некоторых автобусных маршрутов.

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