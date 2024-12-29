Километровый каток открыли в Уфе

Posted 29 декабря, 10:51
Published 29 декабря, 10:51
Modified 29 декабря, 20:01
Updated 29 декабря, 20:01
Протяжённость катка составляет 1 км. Тропа, как рассказал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев, новый объект развлечений и оздоровления будет функционировать до конца зимнего сезона.
Посещение полосы со своими коньками — бесплатное, при этом на ледовой площадке можно также арендовать инвентарь. Действует на месте и небольшой фудкорт. А вот зона барбекю из парка имени Лесоводов исчезла. Зато местный зоологический парк ждет расширение.
Ранее Mkset публиковал список всех катков столицы Республики Башкортостан. Напомним, в сезоне 2024/25 года в Уфе будут функционировать почти 30 ледовых площадок во всех районах города. Мы узнали цены на катках в Уфе и график их работы.