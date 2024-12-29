Хабиров раздал подчинённым 360 поручений

Posted 29 декабря, 10:08
Published 29 декабря, 10:08
Modified 29 декабря, 19:59
Updated 29 декабря, 19:59
Так, всего за год руководству региона удалось провести 46 заседаний с участием начальников муниципальных администраций, ведомств и министерств. Такое же число «оперативок» провели чиновники и в 2023 году.
Всего в таком формате заседаний удалось рассмотреть 180 ключевых вопросов и дать 360 поручений. Скольких из них было исполнено и к чему привело их исполнение — Радий Хабиров не уточнил.
Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров озвучил итоги работы его команды за 2024 год и назвал сферы, где, по его мнению, руководству Республики Башкортостан удалось добиться значительных успехов.