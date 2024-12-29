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Posted 29 декабря, 10:08

Published 29 декабря, 10:08

Modified 29 декабря, 19:59

Updated 29 декабря, 19:59

Хабиров раздал подчинённым 360 поручений

Хабиров раздал подчинённым 360 поручений

29 декабря 2024, 10:08
Фото: пресс-служба главы Башкирии.
Глава Башкирии Радий Хабиров в субботу, 28 декабря, на последнем в 2024 году открытом оперативном совещании с коллегами подвёл итоги работы конференций за 12 месяцев.

Так, всего за год руководству региона удалось провести 46 заседаний с участием начальников муниципальных администраций, ведомств и министерств. Такое же число «оперативок» провели чиновники и в 2023 году.

Всего в таком формате заседаний удалось рассмотреть 180 ключевых вопросов и дать 360 поручений. Скольких из них было исполнено и к чему привело их исполнение — Радий Хабиров не уточнил.

Хабиров: «Это был непростой год, а дальше…»
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Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров озвучил итоги работы его команды за 2024 год и назвал сферы, где, по его мнению, руководству Республики Башкортостан удалось добиться значительных успехов.

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