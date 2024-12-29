Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате — новогодний тест

Около полуночи 31 декабря 2025 года вся Россия услышит новогоднее обращение Владимира Путина. Президент России обратится к гражданам страны в двадцатый раз. Из года в год в новогоднем обращении Владимира Путина можно и проследить лейтмотив «это был трудный год», и попытаться найти «пасхалочки», открывающие завесу замыслов главы государства на год грядущий. Все это мы услышим уже через несколько часов. Первыми, как всегда, новогоднее обращение Владимира Путина услышат жители Дальнего Востока. И видео оперативно улетит в Сеть. А пока вспомним новогодние обращения президента России и попробуем вспомнить, какой год был самым трудным.