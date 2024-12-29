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Posted 29 декабря, 18:51

Published 29 декабря, 18:51

Modified 29 декабря, 18:54

Updated 29 декабря, 18:54

Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате — новогодний тест

Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате — новогодний тест

29 декабря 2024, 18:51
Фото: www.kremlin.ru.
Новогодние обращения Владимира Путина к россиянам — сложный тест для тех, кто и не помнит легких годов.

Около полуночи 31 декабря 2025 года вся Россия услышит новогоднее обращение Владимира Путина. Президент России обратится к гражданам страны в двадцатый раз. Из года в год в новогоднем обращении Владимира Путина можно и проследить лейтмотив «это был трудный год», и попытаться найти «пасхалочки», открывающие завесу замыслов главы государства на год грядущий. Все это мы услышим уже через несколько часов. Первыми, как всегда, новогоднее обращение Владимира Путина услышат жители Дальнего Востока. И видео оперативно улетит в Сеть. А пока вспомним новогодние обращения президента России и попробуем вспомнить, какой год был самым трудным.

Это был сложный год: угадай обращение Путина по цитате
Тест
Фото: www.kremlin.ru

Новогодние обращения Владимира Путина к россиянам — сложный тест для тех, кто и не помнит легких годов.

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