Домохозяйка отдала все средства героине телесериала в Башкирии

Вступив в переписку с шарлатанами, те попросили у женщины снимки её банковской карты с двух сторон, а также пароль от личного кабинета в банке. Вскоре после выполнения требований собеседников со счетов женщины сняли все деньги, сами аферисты прекратили выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в МВД. Какую сумму удалось похитить у доверчивой женщины — не уточняется.