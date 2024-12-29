Домохозяйка отдала все средства героине телесериала в Башкирии

Posted 29 декабря, 13:44
Published 29 декабря, 13:44
Modified 29 декабря, 19:22
Updated 29 декабря, 19:22
Потерпевшая — 48-летняя сельчанка из Башкортостана — увлеклась просмотром телесериала о некой пожилой ясновидящей, безвозмездно помогающей людям. Истории настолько понравились женщине, что новую «Вангу» она решила отыскать самостоятельно и даже наткнулась на нужный контакт в интернете.
Вступив в переписку с шарлатанами, те попросили у женщины снимки её банковской карты с двух сторон, а также пароль от личного кабинета в банке. Вскоре после выполнения требований собеседников со счетов женщины сняли все деньги, сами аферисты прекратили выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в МВД. Какую сумму удалось похитить у доверчивой женщины — не уточняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мошенники заставили пенсионерку совершить поджог в отделении банка.