mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 декабря, 13:44

Published 29 декабря, 13:44

Modified 29 декабря, 19:22

Updated 29 декабря, 19:22

«Экстрасенс» лишил денег 48-летнюю жительницу Башкирии

Домохозяйка отдала все средства героине телесериала в Башкирии

29 декабря 2024, 13:44
Фото: 1MI.

«Экстрасенс» лишил денег 48-летнюю жительницу Башкирии

В Гафурийском районе «потусторонние силы» опустошили банковские счета впечатлительной женщине, сообщает Telegram-канал «Мошки» в воскресенье, 29 декабря.

Потерпевшая — 48-летняя сельчанка из Башкортостана — увлеклась просмотром телесериала о некой пожилой ясновидящей, безвозмездно помогающей людям. Истории настолько понравились женщине, что новую «Вангу» она решила отыскать самостоятельно и даже наткнулась на нужный контакт в интернете.

Вступив в переписку с шарлатанами, те попросили у женщины снимки её банковской карты с двух сторон, а также пароль от личного кабинета в банке. Вскоре после выполнения требований собеседников со счетов женщины сняли все деньги, сами аферисты прекратили выходить на связь, а потерпевшая написала заявление в МВД. Какую сумму удалось похитить у доверчивой женщины — не уточняется.

Мошенники заставляли пенсионерку поджечь банкомат в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии мошенники заставили пенсионерку совершить поджог в отделении банка.

Читайте также:
Пожар на уфимской почте оказался поджогомУфимцам обещают выплаты от государства до ₽35000Уфимцы купили невидимые телефоны на ₽20 млн
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Мошенничество#Стерлитамак#Уголовное дело#Деньги#Башкортостан#Мвд#Банк#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Поджог#Гафурийский район#Белебей#Пенсионерка#Мелеуз#Янаул#Аферисты#Телесериал#Шарлатаны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика