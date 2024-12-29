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Posted 29 декабря, 18:23

Published 29 декабря, 18:23

Modified 29 декабря, 18:26

Updated 29 декабря, 18:26

121 заявка из Башкирии победила в конкурсе студенческих стартапов

Дети-миллионеры из Уфы — кто эти 120 человек

29 декабря 2024, 18:23
Фото: mkset.ru. 121 заявка из Башкирии победила в конкурсе студенческих стартапов

В Башкирии более 120 студентов стали миллионерами в 2024 году

Они выиграли гранты на реализацию своей идеи в федеральном конкурсе «Студенческий стартап» (V очередь) Фонда содействия инновациям. Мы решили узнать, как можно совместить учебу и бизнес, не прибегая при этом к помощи родителей и не влезая в долги из-за кредитов в банке.

Львиную долю грантов — 70 (каждый — по миллиону рублей) выиграли студенты Уфимского университета науки и технологий. Мы выбрали три уникальных проекта — неинвазивный глюкометр, VR-перчатку и товары с дополненной реальностью — и поговорили с их авторами.

Даниил Лаптев стремится улучшить неинвазивный глюкометр
Даниил Лаптев стремится улучшить неинвазивный глюкометр
Даниил Лаптев стремится улучшить неинвазивный глюкометр. Фото: Из личного архива

Даниил Лаптев, 22 года, Стерлитамак: «Обычные глюкометры прокалывают кожу и тут есть риски»

Даниилу Лаптеву 22 года, он из Стерлитамака и учится в магистратуре в местном филиале УУНиТ по программе «прикладная математика и информатика». Интересуется научными разработками и наукой в целом.

Даниил разработал прототип устройства для неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Говоря проще — глюкометр, которым можно замерять содержание сахара в крови, не прокалывая при этом кожу. Такие уже есть на рынке, но Даниил считает, что сможет сделать лучше и заявился на конкурс студенческих стартапов.

— Первый прототип, который есть, он пока довольно крупный, пока что, да, но который будет разрабатываться на грантовые деньги — он намного меньше будет, — рассказывает Даниил. — У меня сейчас две задачи: улучшение качества и минимизация стоимости.

По словам автора разработки, он взялся за идею, потому что обычные глюкометры должны прокалывать кожу, а это связано с риском заражения. Учитывая, что в стране, по оценке Минздрава России, около 10,5 миллионов человек больны сахарным диабетом, и им необходимо регулярно измерять содержание глюкозы в крови, проект студента из Стерлитамака имеет большие перспективы.

Студентам доверили беспилотники в Башкирии
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Марк Тимошенко готов выйти на рынок VR-тренажеров
Марк Тимошенко готов выйти на рынок VR-тренажеров
Марк Тимошенко готов выйти на рынок VR-тренажеров. Фото: Из личного архива

Марк Тимошенко: «Мои VR-перчатки будут дешевле в разы»

Марку Тимошенко 25 лет, сам он из Уфы и учится в магистратуре УУНиТ по специальности «приборостроение». Увлекается программированием и созданием компьютерных игр.

Увлечение привело его к тому, что он отучился на курсах дополнительного образования в своем университете по специальности «Программирование и дизайн игр и приложений».

— Я заметил, что традиционным контроллерам для VR-гарнитуры не хватает комфортности и они не обеспечивают определенного погружения в процесс и решил, что создание VR-перчатки будет актуальным решением, — рассказывает Марк. — VR-перчатка — это контроллер в виде обычной перчатки, который позволяет человеку не нажимать на определенные условные клавиши традиционного пультового контроллера, а позволяет взаимодействовать с ним как с реальным объектом, то есть брать, хватать его, манипулировать конкретными пальцами. В моей VR-перчатке предусмотрена обратная связь, которая будет имитировать прикосновение: если мы берем виртуальный объект в руку, то перчатка не даст сжаться пальцам так, будто они прошли сквозь него.

Марк рассчитывает, что стоить такая перчатка будет в районе 25 тысяч рублей. Сейчас аналоги на рынке стоят от 90 до 400 тысяч. Он планирует за год максимально упростить и облегчить разработку, чтобы ее можно было использовать на VR-тренажерах, которые уже используются в нефтяной отрасли, в обучении. Марк уже имеет контакты ряда компаний, заинтересовавшихся его прототипом.

Нина Чураева выиграла уже второй конкурс
Нина Чураева выиграла уже второй конкурс. Фото: Из личного архива

Нина Чураева: «Хочу делать футболки и худи с дополненной реальностью»

Нине Чураевой 20 лет, она из Мелеуза, учится в Уфимском университете науки и технологий. Ей вообще интересна сфера бизнеса, и сейчас она — одна из руководителей студенческого бизнес-клуба.

Ранее девушка выиграла еще один грант на бизнес-подкаст «Среди акул», куда приглашают студентов-предпринимателей рассказывать о своем бизнес-опыте. Теперь Нина получила миллион рублей в конкурсе студенческих стартапов в номинации «Креативные индустрии» с проектом «Бренд одежды и товаров для дома с дополненной реальностью.

— Если говорить простым языком, при наведении камеры на изделие, например, на футболку или на худи, там появляются дополнительные цифровые элементы, — рассказывает Нина. — То есть обычным глазом их не видно, но как только камера наводится на изделие, появляются дополнительные изображения.

Новая картинка проявляется на том месте, где размещен маркер, маркером является какой-то рисунок, а не QR-код.

Нина планирует через год получить готовые изделия, которые поступят в продажу. Это могут быть не только футболки и худи, но и товары для дома, например, свечи или шопперы. «У нас будет свой сайт, будет бренд», — рассчитывает Нина Чураева.

Добавим: возможностью участвовать в конкурсе стартапов для студентов воспользовались в этом году более 7 700 человек из 73 регионов страны, а выиграли по миллиону — 2000, в том числе — 121 из Башкирии

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