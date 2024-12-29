Дети-миллионеры из Уфы — кто эти 120 человек

Марк рассчитывает, что стоить такая перчатка будет в районе 25 тысяч рублей. Сейчас аналоги на рынке стоят от 90 до 400 тысяч. Он планирует за год максимально упростить и облегчить разработку, чтобы ее можно было использовать на VR-тренажерах, которые уже используются в нефтяной отрасли, в обучении. Марк уже имеет контакты ряда компаний, заинтересовавшихся его прототипом.