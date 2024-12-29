Дети-миллионеры из Уфы — кто эти 120 человек

Posted 29 декабря, 18:23
Published 29 декабря, 18:23
Modified 29 декабря, 18:26
Updated 29 декабря, 18:26
Львиную долю грантов — 70 (каждый — по миллиону рублей) выиграли студенты Уфимского университета науки и технологий. Мы выбрали три уникальных проекта — неинвазивный глюкометр, VR-перчатку и товары с дополненной реальностью — и поговорили с их авторами.
Даниил Лаптев, 22 года, Стерлитамак: «Обычные глюкометры прокалывают кожу и тут есть риски»
Даниилу Лаптеву 22 года, он из Стерлитамака и учится в магистратуре в местном филиале УУНиТ по программе «прикладная математика и информатика». Интересуется научными разработками и наукой в целом.
Даниил разработал прототип устройства для неинвазивного мониторинга уровня глюкозы в крови. Говоря проще — глюкометр, которым можно замерять содержание сахара в крови, не прокалывая при этом кожу. Такие уже есть на рынке, но Даниил считает, что сможет сделать лучше и заявился на конкурс студенческих стартапов.
— Первый прототип, который есть, он пока довольно крупный, пока что, да, но который будет разрабатываться на грантовые деньги — он намного меньше будет, — рассказывает Даниил. — У меня сейчас две задачи: улучшение качества и минимизация стоимости.
По словам автора разработки, он взялся за идею, потому что обычные глюкометры должны прокалывать кожу, а это связано с риском заражения. Учитывая, что в стране, по оценке Минздрава России, около 10,5 миллионов человек больны сахарным диабетом, и им необходимо регулярно измерять содержание глюкозы в крови, проект студента из Стерлитамака имеет большие перспективы.
Марк Тимошенко: «Мои VR-перчатки будут дешевле в разы»
Марку Тимошенко 25 лет, сам он из Уфы и учится в магистратуре УУНиТ по специальности «приборостроение». Увлекается программированием и созданием компьютерных игр.
Увлечение привело его к тому, что он отучился на курсах дополнительного образования в своем университете по специальности «Программирование и дизайн игр и приложений».
— Я заметил, что традиционным контроллерам для VR-гарнитуры не хватает комфортности и они не обеспечивают определенного погружения в процесс и решил, что создание VR-перчатки будет актуальным решением, — рассказывает Марк. — VR-перчатка — это контроллер в виде обычной перчатки, который позволяет человеку не нажимать на определенные условные клавиши традиционного пультового контроллера, а позволяет взаимодействовать с ним как с реальным объектом, то есть брать, хватать его, манипулировать конкретными пальцами. В моей VR-перчатке предусмотрена обратная связь, которая будет имитировать прикосновение: если мы берем виртуальный объект в руку, то перчатка не даст сжаться пальцам так, будто они прошли сквозь него.
Марк рассчитывает, что стоить такая перчатка будет в районе 25 тысяч рублей. Сейчас аналоги на рынке стоят от 90 до 400 тысяч. Он планирует за год максимально упростить и облегчить разработку, чтобы ее можно было использовать на VR-тренажерах, которые уже используются в нефтяной отрасли, в обучении. Марк уже имеет контакты ряда компаний, заинтересовавшихся его прототипом.
Нина Чураева: «Хочу делать футболки и худи с дополненной реальностью»
Нине Чураевой 20 лет, она из Мелеуза, учится в Уфимском университете науки и технологий. Ей вообще интересна сфера бизнеса, и сейчас она — одна из руководителей студенческого бизнес-клуба.
Ранее девушка выиграла еще один грант на бизнес-подкаст «Среди акул», куда приглашают студентов-предпринимателей рассказывать о своем бизнес-опыте. Теперь Нина получила миллион рублей в конкурсе студенческих стартапов в номинации «Креативные индустрии» с проектом «Бренд одежды и товаров для дома с дополненной реальностью.
— Если говорить простым языком, при наведении камеры на изделие, например, на футболку или на худи, там появляются дополнительные цифровые элементы, — рассказывает Нина. — То есть обычным глазом их не видно, но как только камера наводится на изделие, появляются дополнительные изображения.
Новая картинка проявляется на том месте, где размещен маркер, маркером является какой-то рисунок, а не QR-код.
Нина планирует через год получить готовые изделия, которые поступят в продажу. Это могут быть не только футболки и худи, но и товары для дома, например, свечи или шопперы. «У нас будет свой сайт, будет бренд», — рассчитывает Нина Чураева.
Добавим: возможностью участвовать в конкурсе стартапов для студентов воспользовались в этом году более 7 700 человек из 73 регионов страны, а выиграли по миллиону — 2000, в том числе — 121 из Башкирии