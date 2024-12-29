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Posted 29 декабря, 09:52

Published 29 декабря, 09:52

Modified 29 декабря, 19:50

Updated 29 декабря, 19:50

Хабиров сделал замечание главе Минздрава Башкортостана

Башкирский министр расстроил Хабирова

29 декабря 2024, 09:52
Фото: Айрат Рахматуллин / Telegram.

Хабиров сделал замечание главе Минздрава Башкортостана

Глава Башкирии в очередной раз показательно отчитал начальника регионального министерства здравоохранения Айрата Рахматуллина — замечание Радий Хабиров сделал члену своей управленческой команды в субботу, 28 декабря.

Поводом для недовольства руководителя республиканской администрации стали показатели ведомства по выполнению нацпроекта — перед Минздравом РБ стояла задача по набору определённого количества врачебного персонала среднего звена. Достичь установленных показателей, судя по всему, за 2024 год Рахматуллину не удалось.

По словам главы региона Радия Хабирова, со своей работой министр справился «не на отлично».

— Вам очередное замечание, — обратился глава Башкирии к Рахматуллину.
Глава Минздрава не пойдёт на каникулы за замечания от Путина и Хабирова
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Ранее Mkset сообщал о том, что главу Минздрава Башкирии заставили работать в новогодние каникулы — уже 3 января начальник ведомства поедет осматривать больных и общаться с гражданами.

В последнем квартале 2024 года Минздрав попал сразу в два скандала — так, Хабиров критиковал своего подчинённого за слишком долгий отпуск, а в декабре жалоба на региональную медицину дошла до Владимира Путина на «Прямой линии».

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