Ахиако вместо оливье рекомендуют уфимцам

Posted 29 декабря, 05:29
Published 29 декабря, 05:29
Modified 29 декабря, 05:31
Updated 29 декабря, 05:31
Варить курицу 20 минут, снимая пену, добавить нарезанный картофель и куски кукурузы. Добавить гуаску, соль и перец, варить ещё десять минут. Добавить каперсы и сливки.
Для теста замесить муку, сливочное масло, соль, розовую и обычную воду. Обернуть фольгой и оставить на час.
Для начинки смешать сахар и воду, довести до кипения, добавить лимонный сок, розовую воду, молотй кардамон, оставить на огне на пять минут, после чего дать остть. В ту же миску положить измельчённые фисташки, перемешать.
Смазать противень маслом. Выложить до десяти слоёв теста, между каждым также смазать маслом. Выложить слой сахарно-фисташковой смеси, накрыть тестом, сверху ещё два слоя теста, смазанных маслом, ещё один слой с начинкой, накрыть тесто фольгой.
Нарезать кусочками, украсить, запечь в духовке. По готовности обильно полить горячим мёдом.
В воде на протяжении двух часов варить арахис и кукурузу, позже добавить соль и орехи по вкусу. Варить ещё один час. Остудить.
Для теста натереть сливочное масло, перемешивая с мукой. Смешать смесь с водой, замесить.
В фарш добавить говяжий жир, чёрный перец, зиру, молотый кориндр и перемешать с луком.
Тесто раскатать, слепить самсу, на каждую — ложку с горкой фарша. Смазать самсу яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при температура 190-200°C на протяжении 25-30 мин.
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