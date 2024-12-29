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Posted 29 декабря, 05:29

Published 29 декабря, 05:29

Modified 29 декабря, 05:31

Updated 29 декабря, 05:31

Уфимцам рассказали о необычных блюдах на Новый год

Ахиако вместо оливье рекомендуют уфимцам

29 декабря 2024, 05:29
Фото: Григорий Поляковский. vokrugsveta.ru.

Уфимцам рассказали о необычных блюдах на Новый год

Иностранные студенты Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) в воскресенье, 29 декабря, рассказали о своих любимых новогодних блюдах — рецепт стоит взять на заметку тем, кому уже надоели селёдка под шубой и оливье.

Колумбийский суп Ахиако

  • Красный, жёлтый и белый картофель — 1 кг;
  • Курица — 500 г;
  • Початки кукурузы — 2 шт;
  • Гуска (кинза) — 2 ст. л;
  • Сливки — 200 мл;
  • Каперсы — по вкусу;
  • Вода — 2 л;
  • Соль и перец — по вкусу

Варить курицу 20 минут, снимая пену, добавить нарезанный картофель и куски кукурузы. Добавить гуаску, соль и перец, варить ещё десять минут. Добавить каперсы и сливки.

Пахлава по-алжирски

  • Сахар — 500 г;
  • Лимонный сок — 2 ч. л;
  • Розовая вода — 2 ч. л;
  • Измельчённые фисташки — 350 г;
  • Кардамон, 1-2 ст. л;
  • Растопленное сливочное масло — 250 г.

Для теста замесить муку, сливочное масло, соль, розовую и обычную воду. Обернуть фольгой и оставить на час.

Для начинки смешать сахар и воду, довести до кипения, добавить лимонный сок, розовую воду, молотй кардамон, оставить на огне на пять минут, после чего дать остть. В ту же миску положить измельчённые фисташки, перемешать.

Смазать противень маслом. Выложить до десяти слоёв теста, между каждым также смазать маслом. Выложить слой сахарно-фисташковой смеси, накрыть тестом, сверху ещё два слоя теста, смазанных маслом, ещё один слой с начинкой, накрыть тесто фольгой.

Нарезать кусочками, украсить, запечь в духовке. По готовности обильно полить горячим мёдом.

Мутакура

  • Вода — 2 л;
  • Кукуруза, арахис, любые другие орехи, соль — по вкусу.

В воде на протяжении двух часов варить арахис и кукурузу, позже добавить соль и орехи по вкусу. Варить ещё один час. Остудить.

Зелёная самса

  • Мука — 500 г;
  • Сливочное масло — по вкусу (немного);
  • Вода — 300 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Говяжий жир;
  • Зелень, в том числе лук;
  • Специи (по вкусу).

Для теста натереть сливочное масло, перемешивая с мукой. Смешать смесь с водой, замесить.

В фарш добавить говяжий жир, чёрный перец, зиру, молотый кориндр и перемешать с луком.

Тесто раскатать, слепить самсу, на каждую — ложку с горкой фарша. Смазать самсу яйцом, посыпать кунжутом. Выпекать при температура 190-200°C на протяжении 25-30 мин.

Бюджетные ресторанные блюда из субпродуктов на Новогодний стол
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