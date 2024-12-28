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Posted 28 декабря, 14:07

Published 28 декабря, 14:07

Modified 28 декабря, 23:24

Updated 28 декабря, 23:24

В Башкирии утвердили рост тарифов ЖКХ

ЖКХ подорожает в Башкирии

28 декабря 2024, 14:07
Фото: 1MI.

В Башкирии утвердили рост тарифов ЖКХ

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Радий Хабиров
Власти Башкортостана определились с максимальными ценами на коммуналку в 2025 году, гласит изученный Mkset в субботу, 28 января, документ за подписью главы региона.

Указ Радия Хабирова устанавливает пределы роста стоимости услуг ЖКХ в следующем году. С 1 июля — именно в этот день произойдёт ежегодная индексация — по 31 декабря 2025 года эти показатели вырастут не более чем на 16,7%.

Напомним, в 2023 году предельный индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ составлял 13,6%.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии внесли поправки в статью гражданского кодекса, касающуюся порчи общедомового имущества.

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