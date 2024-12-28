ЖКХ подорожает в Башкирии

Posted 28 декабря, 14:07
Published 28 декабря, 14:07
Modified 28 декабря, 23:24
Updated 28 декабря, 23:24
Указ Радия Хабирова устанавливает пределы роста стоимости услуг ЖКХ в следующем году. С 1 июля — именно в этот день произойдёт ежегодная индексация — по 31 декабря 2025 года эти показатели вырастут не более чем на 16,7%.
Напомним, в 2023 году предельный индекс повышения тарифов на услуги ЖКХ составлял 13,6%.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии внесли поправки в статью гражданского кодекса, касающуюся порчи общедомового имущества.