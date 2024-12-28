Живая vs искусственная: какую елку выбрать к Новому году?

Posted 28 декабря, 09:12
Published 28 декабря, 09:12
Modified 28 декабря, 09:14
Updated 28 декабря, 09:14
В России украшение дома к празднику — это целый ритуал. Елка становится главным украшением и центром новогоднего настроения.
Каждый год перед покупкой многие задаются вопросом: стоит ли выбрать живую елку или искусственную? У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, а определяющими могут стать не только личные предпочтения, но и размеры квартиры.
Для многих живая елка — это не просто дерево, а символ Нового года, который наполняет дом уютным ароматом хвои. Однако такой выбор требует особого подхода.
При выборе живой елки важно убедиться, что она свежая.
— Иголки должны быть упругими и зелеными, а ствол дерева — влажным и липким на срезе. Если потрясти елку, с нее не должно осыпаться слишком много иголок. Лучше всего выбирать пихту, сосну или тую — такие деревья дольше сохраняют свежесть, — объясняет флорист Александр Поляшов.
Чтобы живая елка простояла дольше, нужно соблюдать несколько правил. Дерево не должно находиться рядом с батареями или другими источниками тепла — сухой воздух быстро убивает хвою. Полив также играет ключевую роль. Елка может впитывать до двух литров воды в день, поэтому уровень жидкости в подставке следует проверять ежедневно.
Если полноценная елка кажется слишком громоздкой или требует слишком много ухода, можно выбрать композицию из хвойных веток. Пихта, сосна или кипарис прекрасно создадут новогоднее настроение без лишних хлопот.
Все больше россиян выбирают искусственные елки. Это практичное решение, которое избавляет от необходимости убирать осыпающиеся иголки. Современные искусственные елки выглядят максимально натурально и бывают разных размеров.
Самые популярные модели — это деревья высотой до 1,5 метра. Они идеально подходят для небольших квартир, где пространство ограничено. Для тех, кто хочет чего-то необычного, производители предлагают миниатюрные декоративные елки или, наоборот, крупные деревья до 2 метров. Еще одним плюсом искусственных елок является возможность использовать их год за годом.
Независимо от выбора елки, новогодние игрушки, гирлянды и свечи создают ту самую праздничную атмосферу. Многие россияне любят добавлять по одному-двум новым элементам декора каждый год. Например, кто-то выбирает классические советские игрушки, а другие предпочитают современные минималистичные украшения.
Стили украшений различны: от традиционных красных и зеленых цветов до ретро-тематики или блеска золота и серебра.
Ранее эксперты подробно рассказали, как сохранить свежесть елки до праздников.