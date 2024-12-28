Взрыв прогремел в Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, схожий инцидент на днях произошёл и в Уфе. Во дворе на бульваре Давлеткильдеева местные жители услыхали сильный грохот и заметили яркую вспышку. Уфимцы приняли случившееся за атаку беспилотника, вспомнив недавний налёт БПЛА в Казани. Вскоре оказалось, что во дворе взорвалась обычная петарда. Виновника происшествия задержали.