Взрыв прогремел в Башкирии

Posted 28 декабря, 12:14
Published 28 декабря, 12:14
Modified 28 декабря, 23:28
Updated 28 декабря, 23:28
Как утверждают очевидцы, взрыв был такой сильный, что с крыш дома посыпался снег, а во дворе «заорали» сигнализации припаркованных автомобилей. Местные жители перепугались.
Вскоре выяснилось, что причиной случившегося была пиротехника — один из жильцов поджёг петарду прямо в доме.
Напомним, как сообщал Mkset, схожий инцидент на днях произошёл и в Уфе. Во дворе на бульваре Давлеткильдеева местные жители услыхали сильный грохот и заметили яркую вспышку. Уфимцы приняли случившееся за атаку беспилотника, вспомнив недавний налёт БПЛА в Казани. Вскоре оказалось, что во дворе взорвалась обычная петарда. Виновника происшествия задержали.