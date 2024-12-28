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Posted 28 декабря, 12:14

Published 28 декабря, 12:14

Modified 28 декабря, 23:28

Updated 28 декабря, 23:28

Взрыв прогремел в Башкирии

Взрыв прогремел в Башкирии

28 декабря 2024, 12:14
Фото: «Видеодозор»/Telegram.
Мощный хлопок со вспышкой напугал жителей одного из дворов в Октябрьском, кадры инцидента публикует в субботу, 28 декабря, Telegram-канал «Видеодозор».

Как утверждают очевидцы, взрыв был такой сильный, что с крыш дома посыпался снег, а во дворе «заорали» сигнализации припаркованных автомобилей. Местные жители перепугались.

Вскоре выяснилось, что причиной случившегося была пиротехника — один из жильцов поджёг петарду прямо в доме.

Видео: «Видеодозор»/Telegram.
Полицейские нашли источник шума в Уфе
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Напомним, как сообщал Mkset, схожий инцидент на днях произошёл и в Уфе. Во дворе на бульваре Давлеткильдеева местные жители услыхали сильный грохот и заметили яркую вспышку. Уфимцы приняли случившееся за атаку беспилотника, вспомнив недавний налёт БПЛА в Казани. Вскоре оказалось, что во дворе взорвалась обычная петарда. Виновника происшествия задержали.

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