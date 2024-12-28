Увидите свое отражение: как быстро и без усилий очистить мультиварку от жира

Всё, что нужно для эффективной чистки — это несколько недорогих аксессуаров, которые можно купить в любом магазине для дома. Подойдут щётки с мягкими и жёсткими щетинами, а также скребки, которые легко найти в интернет-магазинах. Например, на платформе AliExpress можно приобрести целые наборы для чистки бытовой техники, которые стоят от 300 до 600 рублей. Эти инструменты помогут вам добраться до самых труднодоступных мест, таких как углы и стыки, где скапливаются остатки пищи и жира.