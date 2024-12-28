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Posted 28 декабря, 17:48

Published 28 декабря, 17:48

Modified 28 декабря, 23:13

Updated 28 декабря, 23:13

Зульфия Галиянова назначена главой Белорецкого района Башкирии

Улыбчивая дама возглавила район Башкирии

28 декабря 2024, 17:48
Фото: Зульфия Галиянова. администрация Белорецкого района.

Зульфия Галиянова назначена главой Белорецкого района Башкирии

Экс-глава Белорецкого района Республики Башкортостан Андрей Иванюта в субботу, 28 января, назвал своего преемника.

Начальствовать муниципальной администрацией после ухода прежнего руководителя будет Зульфия Галиянова. Ранее она была «замом» Иванюты, однако на этом посту она успела потрудиться чуть больше месяца, с ноября 2024 года.

Галиянова родилась в Белорецке, окончила местный колледж. Высшее образование получала в Башкирском государственном университете, ныне преобразованном в Уфимский университет науки и технологий. Ещё два диплома получила в Башгоспедуниверситете и Башкирской академии госслужбы. Успела побыть директором ряда школ.

Башкирский чиновник передумал возглавлять район
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Ранее Mkset сообщал о том, что прежний глава Белорецкого района Иванюта ушёл в отставку по собственному желанию, предположительно, чтобы перейти на должность в центральном аппарате руководства Башкирии.

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