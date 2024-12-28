Улыбчивая дама возглавила район Башкирии

Posted 28 декабря, 17:48
Published 28 декабря, 17:48
Modified 28 декабря, 23:13
Updated 28 декабря, 23:13
Начальствовать муниципальной администрацией после ухода прежнего руководителя будет Зульфия Галиянова. Ранее она была «замом» Иванюты, однако на этом посту она успела потрудиться чуть больше месяца, с ноября 2024 года.
Галиянова родилась в Белорецке, окончила местный колледж. Высшее образование получала в Башкирском государственном университете, ныне преобразованном в Уфимский университет науки и технологий. Ещё два диплома получила в Башгоспедуниверситете и Башкирской академии госслужбы. Успела побыть директором ряда школ.
Ранее Mkset сообщал о том, что прежний глава Белорецкого района Иванюта ушёл в отставку по собственному желанию, предположительно, чтобы перейти на должность в центральном аппарате руководства Башкирии.