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Posted 28 декабря, 15:51

Published 28 декабря, 15:51

Modified 28 декабря, 15:53

Updated 28 декабря, 15:53

Цены растут, но есть выход: учимся делать покупки с умом

Цены растут, но есть выход: учимся делать покупки с умом

28 декабря 2024, 15:51
Фото: 1MI.
Совсем скоро Новый год. Миллионы россиян уже сейчас готовятся и закупаются продуктами для новогоднего стола.

В преддверии праздника традиционно наблюдается рост спроса на продукты питания. По данным аналитиков компании Nielsen, спрос на товары повседневного спроса (FMCG) к концу 2024 года увеличился в натуральном выражении на 10–15% в зависимости от категории. На фоне текущей инфляции итогом становится рост цен как у производителей, так и, соответственно, на полках магазинов.

Аналитики Росстата делятся, что с 10 по 16 декабря 2024 года в секторе продовольственных товаров выросли цены на огурцы (на 10,1%), помидоры (на 4,1%), белокочанную капусту (на 2,9%), куриные яйца (на 1,8%) и куриное мясо (на 1,7%), а сливочное масло подорожало на 0,6%.

Очевидно, что шопинга накануне праздника не избежать, а значит при росте цен покупатель всегда будет искать возможности для более выгодных покупок. Мы отправились в несколько магазинов в нашем городе, чтобы проверить, куда стоит идти, если хочешь подготовиться к Новому году с умом. В популярных магазинах — «Магнит», «Чижик» и «ВкусВилл» — мы проверили цены на продукты для салата «Оливье»:

  • 400 мл майонеза в магазинах сети «Магнит» можно приобрести за 75 ₽, во «ВкусВилле» за 139 ₽, а в магазинах «Чижик» за 69 ₽;
  • Варёная колбаса весом 400 гр. стоит 139 ₽ при покупке в магазинах «Магнит», 129 ₽ в «Чижике» и 354 ₽ во «ВкусВилле»;
  • Консервированный горошек в банке стоит 109 ₽ в «Чижике» и «Магните», 185 ₽ во «ВкусВилле»;
  • Десяток яиц можно приобрести за 119 ₽ в «Магните», за 141 ₽ во «ВкусВилле» и за 89 ₽ в «Чижике».

Следовательно места для выгодных покупок в городе еще остались: в «Чижике» оказались выгоднее цены на майонез и яйца, а вот при выборе вареной колбасы и горошка стоит обратить внимание не только на «Чижик», но и на «Магнит». Как заявляет торговая сеть «Чижик», низкая стоимость возможна благодаря грамотной оптимизации всех расходов.

Есть и другие секреты, как находить выгодные товары: обращайте внимание на цену за килограмм, а не за упаковку. Например, в «Чижике» 1 кг мандаринов стоит 149 ₽, а большая упаковка в «Магните» — 279,99 ₽. Визуально разницу в весе оценить сложно — кажется, что во второй сети гораздо больше фруктов и по цене не так уж и накладно. Но если посмотреть на цену за 1 кг, то окажется, что в «Магните» цена за этот объем составляет 169,99 ₽. Небольшая, но все же выгода, поэтому подходите к покупкам рационально и сравнивайте цены в разных магазинах.

В результате, даже несмотря на инфляцию, у потребителей есть возможность сэкономить. Нужно только знать правильные места, где можно выгодно закупиться, и грамотно выбрать товары.

#Андрей Королев#Новости
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