Цены растут, но есть выход: учимся делать покупки с умом

Есть и другие секреты, как находить выгодные товары: обращайте внимание на цену за килограмм, а не за упаковку. Например, в «Чижике» 1 кг мандаринов стоит 149 ₽, а большая упаковка в «Магните» — 279,99 ₽. Визуально разницу в весе оценить сложно — кажется, что во второй сети гораздо больше фруктов и по цене не так уж и накладно. Но если посмотреть на цену за 1 кг, то окажется, что в «Магните» цена за этот объем составляет 169,99 ₽. Небольшая, но все же выгода, поэтому подходите к покупкам рационально и сравнивайте цены в разных магазинах.