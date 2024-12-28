Цены растут, но есть выход: учимся делать покупки с умом

Posted 28 декабря, 15:51
Published 28 декабря, 15:51
Modified 28 декабря, 15:53
Updated 28 декабря, 15:53
В преддверии праздника традиционно наблюдается рост спроса на продукты питания. По данным аналитиков компании Nielsen, спрос на товары повседневного спроса (FMCG) к концу 2024 года увеличился в натуральном выражении на 10–15% в зависимости от категории. На фоне текущей инфляции итогом становится рост цен как у производителей, так и, соответственно, на полках магазинов.
Аналитики Росстата делятся, что с 10 по 16 декабря 2024 года в секторе продовольственных товаров выросли цены на огурцы (на 10,1%), помидоры (на 4,1%), белокочанную капусту (на 2,9%), куриные яйца (на 1,8%) и куриное мясо (на 1,7%), а сливочное масло подорожало на 0,6%.
Очевидно, что шопинга накануне праздника не избежать, а значит при росте цен покупатель всегда будет искать возможности для более выгодных покупок. Мы отправились в несколько магазинов в нашем городе, чтобы проверить, куда стоит идти, если хочешь подготовиться к Новому году с умом. В популярных магазинах — «Магнит», «Чижик» и «ВкусВилл» — мы проверили цены на продукты для салата «Оливье»:
Следовательно места для выгодных покупок в городе еще остались: в «Чижике» оказались выгоднее цены на майонез и яйца, а вот при выборе вареной колбасы и горошка стоит обратить внимание не только на «Чижик», но и на «Магнит». Как заявляет торговая сеть «Чижик», низкая стоимость возможна благодаря грамотной оптимизации всех расходов.
Есть и другие секреты, как находить выгодные товары: обращайте внимание на цену за килограмм, а не за упаковку. Например, в «Чижике» 1 кг мандаринов стоит 149 ₽, а большая упаковка в «Магните» — 279,99 ₽. Визуально разницу в весе оценить сложно — кажется, что во второй сети гораздо больше фруктов и по цене не так уж и накладно. Но если посмотреть на цену за 1 кг, то окажется, что в «Магните» цена за этот объем составляет 169,99 ₽. Небольшая, но все же выгода, поэтому подходите к покупкам рационально и сравнивайте цены в разных магазинах.
В результате, даже несмотря на инфляцию, у потребителей есть возможность сэкономить. Нужно только знать правильные места, где можно выгодно закупиться, и грамотно выбрать товары.