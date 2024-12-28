Центр для бывших заключенных в Уфе перенесут на новое место — и мы знаем куда

Может, в Демском районе повезет? Находим свободное помещение площадью более 220 кв. м. на Дагестанской, 17/1. Находится на цокольном этаже. Из жирных «минусов» — совсем близко большая школа № 104 имени Шаймуратова. Но это минус для тех, кто не сидел. А для уголовников, возможно, и нет. Вышел с подвала, расправил плечи, а тут — школьники и школьницы мимо идут. Вряд ли власти рискнут переселить Центр пробации туда.