Центр для бывших заключенных в Уфе перенесут на новое место — и мы знаем куда

Posted 28 декабря, 04:18
Published 28 декабря, 04:18
Modified 28 декабря, 08:25
Updated 28 декабря, 08:25
Центр пробации заключенных должны были открыть на Кольцевой в уфимской Черниковке. Если сказать простым языком, то около 40 бывших уголовников в здании бывшего колледжа приучались бы к жизни вне зоны. Однако идея властей вызвала бурный протест в обществе. Рядом детские сады, школа и различные социальные заведения. Власти подумали и решили там его не открывать. Но деньги выделены, значит где-то этот центр должен появиться. Но вот где? Вопрос на миллион.
Сразу скажем, работенка не из легких — найти отдельно стоящее здание, которое и по площади подходило и рядом школ и детсадов не было. Практически все свободные помещения, обозначенные на карте Уфы, расположены или в подвале, или на первом этаже какого-то здания, чаще всего — жилого. Поэтому вот несколько вариантов согласно карте потенциальных к заселению муниципальных помещений Управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы.
В Шакше на Высоковольтной, 10 сдается подвал площадью более 250 кв. м. Места более чем достаточно. Поместится явно больше 40 бывших уголовников. Только вот обстановка с криминальными элементами в Шакше и так не простая, а рядом детская поликлиника и жилые дома. Вот их жители обрадуются новым соседям…
В том же микрорайоне на Сельской Богородской, 29 нашли подвал побольше, на 700 «квадратов». Тут вообще можно разгуляться на освоении бюджетных средств. Рядом — корпус УМПО, две школы и церковь. Классно: можно создать на заводе рабочие классы из зэков, потом мимо школы — и в церковь отмаливать грехи. Возможно, соседство с храмом как-то поспособствует возвращению бывших «зэков» к нормальной жизни? Почему бы не попробывать!
Поискали свободное помещение в Черниковке. Особо ничего не нашли. Вот, например, на Репина, 4 — больше 150 кв. м. Тоже подвал. Рядом стадион, парк Нефтехимиков и больница. Зато убегать от полиции научатся, да и в больницу далеко везти не нужно. Явно среди заключенных будут драки и стычки.
Переезжаем в Затон. Ирендык, 4, почти 270 «квадратов». Рядом парк «Волна». Вроде, неплохо. Но помещение расположено в подвале многоквартирного дома, что явно противоречит пожеланиям горожан исключить соседство с уголовниками. Вышел покурить, а тут у тебя сигаретку просит парень весь в наколках. Ну как тут не отказать… Прямо «мечта» жителя с окраины.
Может, в Демском районе повезет? Находим свободное помещение площадью более 220 кв. м. на Дагестанской, 17/1. Находится на цокольном этаже. Из жирных «минусов» — совсем близко большая школа № 104 имени Шаймуратова. Но это минус для тех, кто не сидел. А для уголовников, возможно, и нет. Вышел с подвала, расправил плечи, а тут — школьники и школьницы мимо идут. Вряд ли власти рискнут переселить Центр пробации туда.