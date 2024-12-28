Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев подвел итоги года

Posted 28 декабря, 07:15
Published 28 декабря, 07:15
Modified 28 декабря, 11:57
Updated 28 декабря, 11:57
По словам Якушева, 2024 год для всех граждан стал годом вызовов и испытаний: испытывалась крепость духа жителей страны и готовность на деле доказать свою преданность государственным ценностям и идеалам. Секретарь генсовета партии напомнил, что в этом году продолжилось беспрецедентное внешнее давление на Россию. Не закончилась и спецоперация. Однако страна, партия и каждый из россиян сделали все, чтобы уверенно смотреть в новый день и будущее в целом.
Комментируя итоги работы партии, Якушев отметил, что единороссы справились со своими задачами достойно. С поправками партии был принят госбюджет. Он обеспечивает социально-экономическое развитие России. По инициативе членов партии также были проработаны и приняты более пятидесяти законов в области семейной политики и более ста тридцати законов по защите прав бойцов СВО и их семей.
Владимир Якушев еще раз озвучил задачи, которые поставили президент РФ Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев в ходе XXII съезда партии. В ближайшее время внимание нужно сосредоточить на работе по поддержке участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. Для этого народную программу ЕР дополнили специальным разделом. Кроме этого, партия включила в представительные органы региональной власти ветеранов боевых действий. Представители этой категории граждан вошли и в партийное руководство.
«Работа по формированию новой элиты страны продолжится — она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026-м, — сказал Якушев.
В ходе съезда глава государства отметил роль партии в разных социально значимых проектах, включая программы строительства, ремонта образовательных учреждений, социальной газификации. После того как партия укрепит свою структуру, то есть реготделения, МГЕР и институт сторонников, эта роль станет еще существеннее. Об этом сообщается на сайте ER.RU.
Секретарь генсовета партии заявил, что следующий год объявлен Годом муниципального депутата.
«Продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов», — сказал Якушев.
Он также выразил уверенность, что при поддержке населения многочисленная команда партии справится с любыми вызовами, которые существуют на сегодняшний день или могут появиться в будущем. Подтверждение этому — тысячи больших и малых дел, которые партия совершает каждый день.