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Posted 28 декабря, 07:15

Published 28 декабря, 07:15

Modified 28 декабря, 11:57

Updated 28 декабря, 11:57

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев подвел итоги года

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев подвел итоги года

28 декабря 2024, 07:15
Фото: ER.RU..
Секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев прокомментировал итоги уходящего года.
Фото: ER.RU.

По словам Якушева, 2024 год для всех граждан стал годом вызовов и испытаний: испытывалась крепость духа жителей страны и готовность на деле доказать свою преданность государственным ценностям и идеалам. Секретарь генсовета партии напомнил, что в этом году продолжилось беспрецедентное внешнее давление на Россию. Не закончилась и спецоперация. Однако страна, партия и каждый из россиян сделали все, чтобы уверенно смотреть в новый день и будущее в целом.

Комментируя итоги работы партии, Якушев отметил, что единороссы справились со своими задачами достойно. С поправками партии был принят госбюджет. Он обеспечивает социально-экономическое развитие России. По инициативе членов партии также были проработаны и приняты более пятидесяти законов в области семейной политики и более ста тридцати законов по защите прав бойцов СВО и их семей.

Владимир Якушев еще раз озвучил задачи, которые поставили президент РФ Владимир Путин и председатель ЕР Дмитрий Медведев в ходе XXII съезда партии. В ближайшее время внимание нужно сосредоточить на работе по поддержке участников и ветеранов боевых действий, а также их семей. Для этого народную программу ЕР дополнили специальным разделом. Кроме этого, партия включила в представительные органы региональной власти ветеранов боевых действий. Представители этой категории граждан вошли и в партийное руководство.

«Работа по формированию новой элиты страны продолжится — она будет магистральной и в 2025 году, и в 2026-м, — сказал Якушев.

В ходе съезда глава государства отметил роль партии в разных социально значимых проектах, включая программы строительства, ремонта образовательных учреждений, социальной газификации. После того как партия укрепит свою структуру, то есть реготделения, МГЕР и институт сторонников, эта роль станет еще существеннее. Об этом сообщается на сайте ER.RU.

Секретарь генсовета партии заявил, что следующий год объявлен Годом муниципального депутата.

«Продолжается инвентаризация внутренних ресурсов и усиливается роль партийцев, которые ежедневно работают с нашими избирателями, досконально знают проблемы своих округов», — сказал Якушев.

Он также выразил уверенность, что при поддержке населения многочисленная команда партии справится с любыми вызовами, которые существуют на сегодняшний день или могут появиться в будущем. Подтверждение этому — тысячи больших и малых дел, которые партия совершает каждый день.

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