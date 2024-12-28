Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев подвел итоги года

По словам Якушева, 2024 год для всех граждан стал годом вызовов и испытаний: испытывалась крепость духа жителей страны и готовность на деле доказать свою преданность государственным ценностям и идеалам. Секретарь генсовета партии напомнил, что в этом году продолжилось беспрецедентное внешнее давление на Россию. Не закончилась и спецоперация. Однако страна, партия и каждый из россиян сделали все, чтобы уверенно смотреть в новый день и будущее в целом.