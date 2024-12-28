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Posted 28 декабря, 16:36

Published 28 декабря, 16:36

Modified 28 декабря, 23:16

Updated 28 декабря, 23:16

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

28 декабря 2024, 16:36
Фото: ХКСЮ / Telegram.
Уфимский хоккейный клуб одержал вторую в сезоне победу со счётом 2:0 над соперниками из Череповца в ходе субботнего матча 28 декабря.

Встреча команда проходила на «Уфа-Арене». Стадион собрал на событие почти 8,5 тысячи зрителей.

Оба гола «СЮ» удалось забить во второй двадцатиминутке — победные очки принесли клубу Егор Сучков и Данил Алалыкин, а вот «Северстали» не удалось забросить ни одной шайбы в ворота хозяев.

До этого последняя игра «Салавата» с череповчанами проходила в ноябре 2024 года, тогда уфимцы одержали победу с тем же счётом.

«Салават Юлаев» лишился важного нападающего
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Ранее Mkset сообщал о том, что из «Салавата Юлаева» ушёл нападающий Александр Шаров. Хоккеист собирается продолжать карьеру в ХК «Автомобилист».

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