«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Posted 28 декабря, 16:36
Published 28 декабря, 16:36
Modified 28 декабря, 23:16
Updated 28 декабря, 23:16
Встреча команда проходила на «Уфа-Арене». Стадион собрал на событие почти 8,5 тысячи зрителей.
Оба гола «СЮ» удалось забить во второй двадцатиминутке — победные очки принесли клубу Егор Сучков и Данил Алалыкин, а вот «Северстали» не удалось забросить ни одной шайбы в ворота хозяев.
До этого последняя игра «Салавата» с череповчанами проходила в ноябре 2024 года, тогда уфимцы одержали победу с тем же счётом.
Ранее Mkset сообщал о том, что из «Салавата Юлаева» ушёл нападающий Александр Шаров. Хоккеист собирается продолжать карьеру в ХК «Автомобилист».