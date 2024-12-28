Руслан Хабибов назначен вице-премьером Башкирии

Хабибову 50 лет, он родился в Самаре. Будущий политик окончил военное авиационное училище в Перми и тогдашний Башгосуниверситет. Закончив учёбу, остался в Уфе и всю дальнейшую карьеру строил в столице Башкирии. С 1999 года работал в подростковом центре, уфимской администрации, возглавлял школу. Успел побыть замминистра образования РБ в 2013–2014 годах. В Минспорта попал в 2014 году, сразу на должность «зама» тогдашнего главы ведомства Андрея Иванюты (сам он позже был отправлен руководить администрацией Белорецка, а в декабре 2024 добровольно ушёл в отставку). Руководить министерством начал в 2018 году.