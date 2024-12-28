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Posted 28 декабря, 08:31

Published 28 декабря, 08:31

Modified 28 декабря, 23:33

Updated 28 декабря, 23:33

Руслан Хабибов назначен вице-премьером Башкирии

Руслан Хабибов назначен вице-премьером Башкирии

28 декабря 2024, 08:31
Фото: Руслан Хабибов / Telegram.
Сюжет
Радий Хабиров
Начальник башкортостанского Минспорта получил повышение в региональном кабмине — о кадровом решении глава Республики Башкортостан Радий Хабиров объявил на оперативном совещании в субботу, 28 декабря.

Руслан Хабибов сядет в кресло вице-премьера Башкирии. Пока что, лишь как исполняющий обязанности. Статус «и. о.» с него планируют снять только в январе 2025 года — после согласования с депутатами Госсобрания РБ.

Комментируя своё решение, руководитель региона Радий Хабиров обозначил высокие успехи своего подчинённого в области спорта, в частности, упомянув уфимский форум «Россия — спортивная держава», ради которого Уфу удостоил своим визитом президент России Владимир Путин.

Хабибов в новой должности по-прежнему будет отвечать за вопросы спорта, а также должен курировать региональное Министерство семьи. Кроме того, чиновнику высшего эшелона поручили взять под свою ответственность вопросы, связанные с почтой.

Сам новоявленный вице-премьер у себя на личных ресурсах высказал начальнику благодарность за доверие.

Хабибову 50 лет, он родился в Самаре. Будущий политик окончил военное авиационное училище в Перми и тогдашний Башгосуниверситет. Закончив учёбу, остался в Уфе и всю дальнейшую карьеру строил в столице Башкирии. С 1999 года работал в подростковом центре, уфимской администрации, возглавлял школу. Успел побыть замминистра образования РБ в 2013–2014 годах. В Минспорта попал в 2014 году, сразу на должность «зама» тогдашнего главы ведомства Андрея Иванюты (сам он позже был отправлен руководить администрацией Белорецка, а в декабре 2024 добровольно ушёл в отставку). Руководить министерством начал в 2018 году.

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