Пожар унёс жизнь пчеловодки из Башкирии

Posted 28 декабря, 04:41
Published 28 декабря, 04:41
Modified 28 декабря, 04:43
Updated 28 декабря, 04:43
Пожар охватил частный бревенчатый дом и все постройки на том же участке, в том числе пасеку. Не пощадило пламя даже автомобиль.
Огонь к тому моменту, как спасателям удалось его ликвидировать, уже уничтожил весь дома. Из пожара удалось спасти 69-летнего мужчину с ожогами и сильным отравлением. Чуть позже нашли огнеборцы бездыханное тело женщины. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Что привело к пожару — выясняется.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних праздников будет введён особый проивопожарный режим, подразумевающий штрафы за фейерверки и мангалы.