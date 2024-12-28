Пожар унёс жизнь пчеловодки из Башкирии

Огонь к тому моменту, как спасателям удалось его ликвидировать, уже уничтожил весь дома. Из пожара удалось спасти 69-летнего мужчину с ожогами и сильным отравлением. Чуть позже нашли огнеборцы бездыханное тело женщины. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Что привело к пожару — выясняется.