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Posted 28 декабря, 04:41

Published 28 декабря, 04:41

Modified 28 декабря, 04:43

Updated 28 декабря, 04:43

Пожар унёс жизнь пчеловодки из Башкирии

Пожар унёс жизнь пчеловодки из Башкирии

28 декабря 2024, 04:41
Фото: МЧС.
Трагическое ЧП случилось под Иглино, в деревне Тау, в пятницу, 27 декабря — сообщает МЧС Башкортостана.

Пожар охватил частный бревенчатый дом и все постройки на том же участке, в том числе пасеку. Не пощадило пламя даже автомобиль.

Огонь к тому моменту, как спасателям удалось его ликвидировать, уже уничтожил весь дома. Из пожара удалось спасти 69-летнего мужчину с ожогами и сильным отравлением. Чуть позже нашли огнеборцы бездыханное тело женщины. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Что привело к пожару — выясняется.

Уфимцев будут штрафовать за фейерверки в Новый год
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии на время новогодних праздников будет введён особый проивопожарный режим, подразумевающий штрафы за фейерверки и мангалы.

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