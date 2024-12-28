Популярные блюда в ресторанах доставки Уфы признали опасными для здоровья

Ближневосточное блюдо шаурма или шаверма особой популярностью, по мнению доставщиков, вечером. Выбор, который предоставляют уфимские заведения общепита, впечатляет. Ливанская шаурма, шаверма по-питерски, халяль. С курицей, бараниной, говядиной и даже вегетарианская. В обычном или сырном лаваше, с разными овощами и специями. Цены разные. Есть и за 1000 рублей.