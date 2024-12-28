Популярные блюда в ресторанах доставки Уфы признали опасными для здоровья

Posted 28 декабря, 08:56
Published 28 декабря, 08:56
Modified 28 декабря, 08:56
Updated 28 декабря, 08:56
Несмотря на повышение цен в течении года, по данным исследований РБК, россияне потратили рекордную сумму на заказы еды из ресторанов и кафе — 650 млрд. рублей. Это на треть больше, чем в 2023-м.
Самая популярная доставка в Уфе — бургеры
Независимо от времени года и дня, жители столицы Башкортостана выбирают американский фастфуд .В каждом третьем таком заказе присутствует картофель фри.
Ранее мы писали об этом:
110 предложений на сайте Яндекс-Еда. От самых демократичных, до тех, чья цена превышает 1000 рублей за бургер. Выбор огромен. Есть с черными булками, карамелизированным луком, горгонзолой и малиной. Вишнёвый бургер с домашним вареньем. С курицей, индейкой, говяжьей вырезкой или рыбой.
Самое популярное в мире блюдо — пицца. Ее можно найти практически в любой точке мира.
Уфа не исключение. По запроосу в Янекс-Еде — 138 предложений. Сочетания начинки на любой вкус от классики до непривычных. Деревенская с беконом, азиатская с острым соусом том ям, фокачча со страчателлой.
Среди самых востребованных: пепперони, маргарита, ветчина и грибы.
Ближневосточное блюдо шаурма или шаверма особой популярностью, по мнению доставщиков, вечером. Выбор, который предоставляют уфимские заведения общепита, впечатляет. Ливанская шаурма, шаверма по-питерски, халяль. С курицей, бараниной, говядиной и даже вегетарианская. В обычном или сырном лаваше, с разными овощами и специями. Цены разные. Есть и за 1000 рублей.
Роллы уже не первый десяток лет пользуется неизменной популярностью среди россиян.
Самые востребованные, по данным служб доставки, — запеченные роллы с лососем, угрем и Филадельфия. Также часто заказывают сеты сочетающие обычные и запеченные роллы.
При запросе: «Роллы Уфа заказать с доставкой» — свыше сотни предложений. Роллы в Уфе доставляют круглосуточно.
Самые популярные салаты среди уфимцев: цезарь с креветками, греческий и оливье.
Лапша вок с креветками, курицей и овощами.
Среди супов лидируют: тайский том ям, вьетнамский фо бо с говядиной, борщ и лапша. Цены немалые. 1 литр бульона с лапшой и специфичными добавками — 1000 рублей. Если варить самим, например, элэш будет намного больше на эту сумму.
Также популярны блинчики разнообразными начинками: с ветчиной и сыром, лососем, курицей, грибами, оливками и фыршем, клубникой, сгущенкой и даже блин- шаверма.
— Доставка готовой еды для меня — это возможность сэкономить время на другие, более важные дела. На общение с друзьями, семьей. Это освобождает от стояния за плитой после непростого трудового дня. А в выходные можно заняться любимым хобби, сходить куда-то с мужем. В современном мире, к счастью, появилось много возможностей сделать жизнь женщины проще, но при этом насыщеннее, — Земфира, Уфа.
Доставка еды и продуктов упрощают жизнь. Это самый важный плюс. Не надо тратить время на готовку. Большой выбор блюд. Чаще всего заказываю сложные блюда, те, что не сделаешь дома. Например, шашлыки или роллы, — Карина, Уфа.
— Многие перестали готовить сами. Молодежь не умеет. Вот и заказывают всякую вредную еду. В многонациональной российской кухне есть масса полезных и вкусных блюд. Ее нужно популяризировать. Американскую, азиатскую, псевдо японскую и другие опасные для здоровья– задвинуть на второй план. Пользы от нее никакой, — Эльвира, мама троих детей, Уфа.
— Я люблю готовить. Для меня это не сложно. К еде сделанной чужими руками, за исключением проверенных мест, испытываю недоверие. Кто, где и какими руками готовит роллы? Это сырая рыба. Это быстропортящиеся продукты. Действительно ли сливочное масло в песочном тесте, а не маргарин? Да и дорого очень. Каждый день не закажешь, особенно если у тебя семья, — Светлана, Уфа.
По мнению диетологов, не стоит увлекаться такой едой. Среди самых популярных блюд в доставке почти отсутствуют продукты здорового питания. Зато преобладают жирные, жаренные, высококалорийные. С высоким содержанием соли и сахара.
Это чревато последствиями проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. В состав блюд быстрого приготовления входит большое количество пищевых добавок, которые вредны для здоровья. А особенно опасен фастфуд для здоровья детей.