mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 08:56

Published 28 декабря, 08:56

Modified 28 декабря, 08:56

Updated 28 декабря, 08:56

Популярные блюда в ресторанах доставки Уфы признали опасными для здоровья

Популярные блюда в ресторанах доставки Уфы признали опасными для здоровья

28 декабря 2024, 08:56
Фото: 1MI.
О самых популярных блюдах 2024 года, которые заказывают уфимцы из ресторанов, а также вреде злоупотребления этими блюдами расскажет MKset.

Несмотря на повышение цен в течении года, по данным исследований РБК, россияне потратили рекордную сумму на заказы еды из ресторанов и кафе — 650 млрд. рублей. Это на треть больше, чем в 2023-м.

Доставка еды в Уфе. Самые популярные блюда 2024 года

Самая популярная доставка в Уфе — бургеры

Независимо от времени года и дня, жители столицы Башкортостана выбирают американский фастфуд .В каждом третьем таком заказе присутствует картофель фри.

Ранее мы писали об этом:

Уфимцы променяли плов на бургеры
Узнать подробнее

110 предложений на сайте Яндекс-Еда. От самых демократичных, до тех, чья цена превышает 1000 рублей за бургер. Выбор огромен. Есть с черными булками, карамелизированным луком, горгонзолой и малиной. Вишнёвый бургер с домашним вареньем. С курицей, индейкой, говяжьей вырезкой или рыбой.

Доставка еды в Уфе
Заказать бургер в Уфе
Доставка еды в Уфе. Фото: Вкусно и точка. Яндекс-Еда

Пицца на заказ в Уфе

Самое популярное в мире блюдо — пицца. Ее можно найти практически в любой точке мира.

Уфа не исключение. По запроосу в Янекс-Еде — 138 предложений. Сочетания начинки на любой вкус от классики до непривычных. Деревенская с беконом, азиатская с острым соусом том ям, фокачча со страчателлой.

Среди самых востребованных: пепперони, маргарита, ветчина и грибы.

Где заказать пиццу в Уфе
Где заказать пиццу в Уфе. Фото: Пиццерия Элио. eda.yandex.ru

Шаурма доставка в Уфе

Ближневосточное блюдо шаурма или шаверма особой популярностью, по мнению доставщиков, вечером. Выбор, который предоставляют уфимские заведения общепита, впечатляет. Ливанская шаурма, шаверма по-питерски, халяль. С курицей, бараниной, говядиной и даже вегетарианская. В обычном или сырном лаваше, с разными овощами и специями. Цены разные. Есть и за 1000 рублей.

Шаверма по Питерски доставка
Шаверма по Питерски доставка. Фото: Батя может. eda.yandex.ru
5 блюд со всего мира от похмелья
Узнать подробнее

Доставка роллов в Уфе

Роллы уже не первый десяток лет пользуется неизменной популярностью среди россиян.

Самые востребованные, по данным служб доставки, — запеченные роллы с лососем, угрем и Филадельфия. Также часто заказывают сеты сочетающие обычные и запеченные роллы.

При запросе: «Роллы Уфа заказать с доставкой» — свыше сотни предложений. Роллы в Уфе доставляют круглосуточно.

Самые популярные салаты среди уфимцев: цезарь с креветками, греческий и оливье.

Лапша вок с креветками, курицей и овощами.

Фото: Джей Сан. eda.yandex.ru

Доставка супов в Уфе

Среди супов лидируют: тайский том ям, вьетнамский фо бо с говядиной, борщ и лапша. Цены немалые. 1 литр бульона с лапшой и специфичными добавками — 1000 рублей. Если варить самим, например, элэш будет намного больше на эту сумму.

Фото: OSIO Asian Bistro. eda.yandex.ru

Блинчики доставка в Уфе

Также популярны блинчики разнообразными начинками: с ветчиной и сыром, лососем, курицей, грибами, оливками и фыршем, клубникой, сгущенкой и даже блин- шаверма.

Фото: Русские сезоны. еda.yandex.ru

Мнение за доставку

— Доставка готовой еды для меня — это возможность сэкономить время на другие, более важные дела. На общение с друзьями, семьей. Это освобождает от стояния за плитой после непростого трудового дня. А в выходные можно заняться любимым хобби, сходить куда-то с мужем. В современном мире, к счастью, появилось много возможностей сделать жизнь женщины проще, но при этом насыщеннее, — Земфира, Уфа.
Доставка роллов
Доставка роллов. Фото: mkset.ru
Доставка еды и продуктов упрощают жизнь. Это самый важный плюс. Не надо тратить время на готовку. Большой выбор блюд. Чаще всего заказываю сложные блюда, те, что не сделаешь дома. Например, шашлыки или роллы, — Карина, Уфа.

Мнение против доставки

— Многие перестали готовить сами. Молодежь не умеет. Вот и заказывают всякую вредную еду. В многонациональной российской кухне есть масса полезных и вкусных блюд. Ее нужно популяризировать. Американскую, азиатскую, псевдо японскую и другие опасные для здоровья– задвинуть на второй план. Пользы от нее никакой, — Эльвира, мама троих детей, Уфа.
Здоровая еда своими руками
Здоровая еда своими руками. Фото: 1MI
— Я люблю готовить. Для меня это не сложно. К еде сделанной чужими руками, за исключением проверенных мест, испытываю недоверие. Кто, где и какими руками готовит роллы? Это сырая рыба. Это быстропортящиеся продукты. Действительно ли сливочное масло в песочном тесте, а не маргарин? Да и дорого очень. Каждый день не закажешь, особенно если у тебя семья, — Светлана, Уфа.

Уфимские врачи против фаст фуда

По мнению диетологов, не стоит увлекаться такой едой. Среди самых популярных блюд в доставке почти отсутствуют продукты здорового питания. Зато преобладают жирные, жаренные, высококалорийные. С высоким содержанием соли и сахара.

Это чревато последствиями проблемам с печенью, сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой, а также увеличивают риск возникновения злокачественных новообразований. В состав блюд быстрого приготовления входит большое количество пищевых добавок, которые вредны для здоровья. А особенно опасен фастфуд для здоровья детей.

Читайте также:
Лучшие подарки на Новый год стоимостью до 5000 рублей
#Светлана Мирсаева#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Уфы#Новый год#Здоровье#Праздники#Еда#Рестораны#Доставка#Доставка ролов Уфа#Доставка пицы Уфа#Доставка шаурмы Уфа#Доставка бургеров Уфа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика