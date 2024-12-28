На трассу в Башкирии выделят ₽1 млрд

Posted 28 декабря, 14:27
Published 28 декабря, 14:27
Modified 28 декабря, 23:23
Updated 28 декабря, 23:23
По словам председателя правительства, эта мера должна помочь «выполнить максимальный объём [работ]» и «обеспечить высокую готовность» отрезка трассы к эксплуатации. Всего речь идёт об ₽1,06 млрд. Сам участок является дублёром трассы, обходящим пять населённых пунктов.
В правительстве также уточнили, что к концу декабря 2024 года готовность транспортного объекта составила 82,8%.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на 18 лет закроют два съезда с Восточного выезда, чтобы по дороге не ездили бесплатно.