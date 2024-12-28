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Posted 28 декабря, 14:27

Published 28 декабря, 14:27

Modified 28 декабря, 23:23

Updated 28 декабря, 23:23

На трассу в Башкирии выделят ₽1 млрд

На трассу в Башкирии выделят ₽1 млрд

28 декабря 2024, 14:27
Фото: 1MI.
Правительство РФ направит дополнительные средства на строительство участка автодороги М-7 «Волга» в Башкортостане, заявил на заседании кабмина российский премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу, 27 декабря.

По словам председателя правительства, эта мера должна помочь «выполнить максимальный объём [работ]» и «обеспечить высокую готовность» отрезка трассы к эксплуатации. Всего речь идёт об ₽1,06 млрд. Сам участок является дублёром трассы, обходящим пять населённых пунктов.

В правительстве также уточнили, что к концу декабря 2024 года готовность транспортного объекта составила 82,8%.

Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на 18 лет закроют два съезда с Восточного выезда, чтобы по дороге не ездили бесплатно.

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