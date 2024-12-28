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Posted 28 декабря, 02:00

Published 28 декабря, 02:00

Modified 28 декабря, 05:05

Updated 28 декабря, 05:05

Хабиров передаст ключи от грузовиков главам учреждений культуры

На повестке у Хабирова: новогодний хаос и новые машины для начальников

28 декабря 2024, 02:00
Фото: 1MI.

Хабиров передаст ключи от грузовиков главам учреждений культуры

Глава Башкирии в субботу, 28 декабря, проведёт последнее в 2024 году оперативное совещание с подчинёнными — рассказываем, о чём будут говорить чиновники высшего эшелона.

Начнётся совещание с церемонии передачи ключей от большегрузов руководителям учреждений культуры Башкирии. Транспортные средства будут использоваться для нужд организаций.

Радий Хабиров также собирается подвести итоги своей «Прямой линии» и то, как были отработаны обращения — напомним, власти Башкирии обещали ответить на каждую жалобу, даже если её не успели озвучить в ходе трансляции. Напомним, проходила она в начале декабря 2024 года. «Прямая линия» длилась около четырёх часов, всего на неё поступило более 4000 вопросов.

Власти обсудят организацию работы транспорта, городских служб и больниц Башкирии в период новогодних праздниковю

Ещё одной важной темой станут праздничные мероприятия в городах и сёлах Республики.

Трансляция совещания будет вестись на каналах правительства Республики Башкортостан на платформах YouTube и Rutube.

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Ранее Mkset сообщал о том, что свою должность покинул глава Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта.

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