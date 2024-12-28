На повестке у Хабирова: новогодний хаос и новые машины для начальников

Радий Хабиров также собирается подвести итоги своей «Прямой линии» и то, как были отработаны обращения — напомним, власти Башкирии обещали ответить на каждую жалобу, даже если её не успели озвучить в ходе трансляции. Напомним, проходила она в начале декабря 2024 года. «Прямая линия» длилась около четырёх часов, всего на неё поступило более 4000 вопросов.