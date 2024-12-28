На повестке у Хабирова: новогодний хаос и новые машины для начальников

Posted 28 декабря, 02:00
Published 28 декабря, 02:00
Modified 28 декабря, 05:05
Updated 28 декабря, 05:05
Начнётся совещание с церемонии передачи ключей от большегрузов руководителям учреждений культуры Башкирии. Транспортные средства будут использоваться для нужд организаций.
Радий Хабиров также собирается подвести итоги своей «Прямой линии» и то, как были отработаны обращения — напомним, власти Башкирии обещали ответить на каждую жалобу, даже если её не успели озвучить в ходе трансляции. Напомним, проходила она в начале декабря 2024 года. «Прямая линия» длилась около четырёх часов, всего на неё поступило более 4000 вопросов.
Власти обсудят организацию работы транспорта, городских служб и больниц Башкирии в период новогодних праздниковю
Ещё одной важной темой станут праздничные мероприятия в городах и сёлах Республики.
Трансляция совещания будет вестись на каналах правительства Республики Башкортостан на платформах YouTube и Rutube.
Ранее Mkset сообщал о том, что свою должность покинул глава Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта.